Autodeportación en Navidad: EE. UU. triplica a US$3 mil el pago a migrantes que regresen a su país

Migrantes

Autodeportación en Navidad: EE. UU. triplica a US$3 mil el pago a migrantes que regresen a su país

EE. UU. elevó a US$3 mil el incentivo para migrantes indocumentados que se autodeporten antes de fin de año y promete vuelos para que regresen a casa por Navidad.

EFE

|

EE. UU. ofrece US$3 mil a migrantes que se autodeporten antes del 31 de diciembre. (Foto de referencia: Shutterstock)

EE. UU. ofrece US$3 mil a migrantes que se autodeporten antes del 31 de diciembre. (Foto de referencia: Shutterstock)

El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta US$3 mil el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos US$3 mil durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos US$3 mil para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem especificó que este aumento del “bono de salida” sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra. “Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa“, aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

EE.UU. ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de US$1 mil y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

EN ESTE MOMENTO

El bono anunciado por el IGSS será otorgado a beneficiarios de tres tipos de pensión, conforme a la norma vigente.

Pensionados del IGSS recibirán Q1 mil 500 en bonos en diciembre 2025: ¿por qué y cuando se completará el pago?

Right

Elecciones en el CANG: Planilla 2 afirma que no cuenta con financiamiento para hacer campaña

Right

“Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar“, advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. “Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad“, aseguró.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones pro-inmigrantes.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Estados Unidos Kristi Noem Latinos en Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS