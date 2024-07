El Congreso de la República exhortó este jueves 4 de julio por medio de un punto resolutivo al presidente Bernardo Arévalo y al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestionen ante el Gobierno del presidente Joe Biden el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los millones de guatemaltecos que radican en EE. UU.

De acuerdo con el punto resolutivo del Legislativo, la Constitución Política de la República establece que le corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, por lo que consideraron prudente exhortar a Arévalo para que haga dicha solicitud en beneficio de la comunidad migrantes en EE. UU.

Agrega que el Estado de Guatemala “reconoce y valora el aporte económico significativo que generan los trabajadores migrantes guatemaltecos que viven en los Estados Unidos de América, quienes envían remesas para mejorar la calidad de vida de sus familias, a quienes el Estado de Guatemala no ha podido darles soluciones de salud, seguridad, educación y trabajo”.

Además, refiere que se ha vuelto indispensable contar con el TPS que el presidente de EE. UU. le otorga a los migrantes para poder trabajar temporalmente en su territorio.

Por lo anterior, el Congreso “exhortar al presidente de la República de Guatemala a realizar las gestiones necesarias a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Gobierno de Estados Unidos de América le otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los guatemaltecos que se encuentran en el territorio estadounidense, con el fin de mejorar las condiciones laborales y de vida de los migrantes guatemaltecos”.

El Legislativo también exhorta al ministro de Relaciones Exteriores a ejecutar las acciones pertinentes para mejorar la atención de los migrantes guatemaltecos en los consulados de Estados Unidos de América con relación a la obtención del pasaporte, programación de citas y tiempo de entrega de dicho documento.

Lo han solicitado

El pasado 4 de junio, el presidente Bernardo Arévalo y el canciller Carlos Ramiro Martínez se reunieron con representantes de la comunidad migrante en Nueva York, donde explicaron que el TPS ha sido solicitado en varias oportunidades, pero EE. UU. no ha dado respuestas positivas al respecto.

En esa oportunidad, las autoridades guatemaltecas dijeron que se hacen las gestiones a través del Senado, puesto que “no es un simple trámite, no es una carta, es un movimiento, y parte del movimiento son ustedes -los migrantes-”.

Arévalo recordó durante su reunión con los migrantes guatemaltecos que uno de los ofrecimientos hechos durante su campaña fue “transformar la naturaleza de la relación entre las instituciones públicas y su comunidad y la comunidad guatemalteca en el exterior”.

“Me refiero a que para nosotros es fundamental reconocer el papel que los guatemaltecos en el en el exterior siguen jugando dentro del país como una parte integral de la sociedad y de la economía, que es un hecho que a veces merecía algún tipo de comentario, pero que nunca se traducía en hechos concretos, que inclusive se llegaba a hablar de las remesas como algo que idealmente debería seguir creciendo cuando uno no se daba cuenta de que las remesas son la expresión de un problema profundo dentro de nuestro país, porque el guatemalteco no se va para afuera porque se quiera ir, se va a vivir afuera porque el país no le otorga una oportunidad de desarrollo personal y económico”, dijo Arévalo.

El mandatario destacó la importancia que tienen las remesas para la economía de Guatemala, al grado que estas generan más recursos que lo que ingresa por exportaciones, inversión directa y turismo.

“Si la economía nacional no contara con las remesas que los migrantes, los guatemaltecos residentes en el exterior envían a sus familias, la economía guatemalteca, que está ya en problemas, estaría en una situación mucho peor”, agregó el presidente, quien dijo que el 60 por ciento de la población guatemalteca es afectada por algún grado de pobreza.

“Nosotros hemos planteado la necesidad de transformar la forma como el Estado y las instituciones se relacionan con la población que vive en el exterior, a partir de una noción de ciudadanía sin fronteras, en donde lo que estamos buscando es mecanismos para reconocer la importancia que el migrante tiene estando ausente del país”, comentó Arévalo.