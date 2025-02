“EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial y de inversión, pero cada vez más pierde terreno”: Nicholas Virzi

Estados Unidos ha perdido terreno comercial debido a las alianzas que China ha fortalecido en Latinoamérica. Este es un factor clave para que Guatemala logre acuerdos importantes, especialmente si se considera que es uno de los pocos aliados que conserva en el continente, según Nicholas Virzi, docente universitario y analista internacional.

Para Virzi, Guatemala se encuentra en una posición importante que EE. UU. no puede desaprovechar e incluso, podría negociar más visas de trabajo, estatus de protección temporal y fondos de asistencia internacional que se enfoquen en proyectos humanitarios y de infraestructura.

Las declaraciones del experto en relaciones internacionales, se ofrecieron en el marco de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, quien sobre la mesa trae el tema migratorio.

¿Cómo califica las acciones diplomáticas del gobierno de Guatemala frente al nuevo gobierno de EE. UU.?

Es muy temprano para evaluar las acciones de Guatemala ante el nuevo gobierno de EEUU. Sin embargo, el enviado especial para Latinoamérica del gobierno de Trump, Mauricio Claver-Carone ha dicho que se mantienen buenas relaciones con el gobierno de Guatemala. Eso indica que se aprecian ciertos factores que se tienen que analizar en un contexto comparativo.

El gobierno de Guatemala ha mantenido las relaciones tradicionales con Taiwán e Israel, cosa que le da a Guatemala ventaja con respecto a otros países de la región, como Honduras, Colombia, México y El Salvador.

Por el momento, el Gobierno de Guatemala no se ha sumado a las críticas hechas por otros líderes políticos de la región sobre las prioridades políticas del gobierno de Trump para la región. Incluso, se ha dicho que no se descarta la negociación de un nuevo tratado de tercer país seguro, obviamente bajo nuevas condiciones.

¿Hay una estrategia para negociar con EE. UU.?

Si se tiene estrategia de país o no, eso se debe preguntar a la Cancillería. Las estrategias no siempre se revelan. Es de suponer que la Cancillería sí tiene una estrategia para negociar con EE. UU.

EE. UU. sigue siendo el principal socio comercial y de inversión de Guatemala, pero cada vez más pierde terreno. China ya es el segundo país más importante para las importaciones de Guatemala, y está entre los primeros 10 países de destino de exportación, ese panorama debe preocupar a EE. UU. —porque— China ya desplazó a EE. UU. como socio comercial en Sudamérica y viene ascendente en Centroamérica y el Caribe.

En este contexto, sería irresponsable no considerar los factores de importancia para la política exterior de EE. UU. con la región, y ver dónde Guatemala puede sacar mayor provecho en un escenario de gana-gana.

¿Qué debería pedir Guatemala?

Guatemala debería pedir más Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos. Este tipo de inversión de todo el mundo en Guatemala viene aumentando, menos la de Estados Unidos. Si Trump aumentara su IED en Guatemala, seguramente lo haría el resto del mundo.

La IED, especialmente la de Estados Unidos, debería de enfocarse en la infraestructura, porque potenciaría la economía de Guatemala y beneficiaría a EE. UU. demostrando que finalmente le pone atención seria a sus verdaderos aliados en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya dijo que EE. UU. dejará de descuidar a la región y que Latinoamérica será prioridad de la política exterior bajo la administración del presidente Trump. Guatemala debería pedir que los fondos de asistencia internacional se enfoquen en proyectos humanitarios y de infraestructura.

¿Cuáles son los principales cambios que podrían afectar a Guatemala a partir de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en temas migratorios y de seguridad?

Las leyes migratorias no han cambiado en décadas, lo que cambió fue la falta de aplicación de dichas leyes bajo los gobiernos de —Barack— Obama (2009-2017 y —Joe— Biden (2021-2025). Cuando Trump salió del poder la inmigración ilegal explotó, porque Biden derogó todas las ordenes ejecutivas de Trump que habían establecido más control fronterizo. Trump ha ejecutado órdenes ejecutivas para facilitar la implementación de las leyes migratorias existentes. Trump va a pedir a Guatemala algo parecido al trato del tercer país seguro que se firmó en su primer gobierno.

Es importante recalcar que el mayor incremento de inmigrantes ilegales en EE. UU. no viene de nuestra región, sino de otros países, desde todo el mundo. Guatemala no tiene compromiso con esos otros países como para dejar que Guatemala se use como puente para violar la seguridad fronteriza de EE. UU.

¿Qué puede ofrecer Guatemala a EE. UU. para se considere aliado?

Es posible que EE. UU. le pida a Guatemala la ubicación de bases militares en el país, ya que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sugerido que esas bases se podrían expulsar. Si esto pasa, Guatemala tendría tremendas oportunidades para negociar un estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos, visas de trabajo temporal, especialmente en el sector del agro, exención de aranceles, apoyo financiero para la reinserción laboral de los repatriados idóneos.

Marco Rubio ya sabe que Guatemala es aliado de EE. UU. Guatemala no tiene nada que comprobar en ese tema. Solo asegurar que continuará en la misma línea que viene haciendo. Los temas a tratar serían, alianza con Israel y Taiwán, tercer país seguro, bases militares de EE. UU. en Guatemala, trato especial para Guatemala en vista de su cooperación

La presidenta de Honduras Xiomara Castro busca una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (Celac) para afrontar las políticas de Trump, ¿pueden lograr algo?

La Celac ha sido inoperante casi desde su fundación, porque hundió su credibilidad al nombrar al dictador Raúl Castro, de Cuba, como su segundo presidente. Xiomara Castro se expuso a la justificada burla al convocar a la Celac para hacerle resistencia a Trump, convocatoria que canceló por falta de interés.

La Celac no figura en los escenarios de cómo deberían de negociar los países latinoamericanos con EE. UU. bajo el gobierno de Trump.

¿El caso de Colombia podría sentar un precedente para el resto de Latinoamérica respecto a cómo negociar con EE. UU.?

—Gustavo— Petro sentó el precedente de cómo no negociar con Trump —en Colombia—. EE. UU. viene con fuerza con el tema del control fronterizo. Los países latinoamericanos lo deben entender, y honrar sus compromisos internacionales. Tendrán que ser buenos vecinos, aceptar a sus propios ciudadanos repatriados, y colaborar con los esfuerzos de frenar el tráfico ilícito a EE. UU. de personas, menores, drogas peligrosas, y movimientos terroristas.