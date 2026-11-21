La Policía del condado de Montgomery, en Maryland, informó que el jueves 19 de noviembre las autoridades hallaron en Virginia un cuerpo que podría ser el de Edwin Alexander Villeda, de 35 años, originario de Izabal, Guatemala.

Villeda fue visto por última vez el viernes 13 de noviembre, según la Policía. Su familia contó a Univision que esa madrugada salió de su casa con el uniforme del taller mecánico donde trabajaba, en Rockville, Maryland.

El sábado 14 de noviembre, agentes de la Policía de Rockville acudieron al taller tras recibir un aviso sobre una situación sospechosa en la cuadra 500 de Southlawn Lane. Allí encontraron vidrios rotos y rastros de sangre.

Antes de salir de casa, Villeda le dijo a su esposa, Saydy Castro de Villeda, que le enviaría su ubicación si algo le pasaba, según contó la familia a Telemundo 44.

“Yo lo que siento es que, o sea, él tal vez presentía algo para que me haya dicho eso… pues, de que, si lo secuestraban, que lo buscara por medio de la ubicación”, relató Castro de Villeda.

Según Univision, Villeda llamó a su esposa camino al taller para decirle que temía por su seguridad y le envió su ubicación, que correspondía a las inmediaciones de la cuadra 14700 de Southlawn Lane, en Rockville.

A body believed to be that of a missing 35-year-old Rockville man has been found in Virginia. https://t.co/mRBbg1ddkh https://t.co/lr2UIaYwcN — Montgomery County Department of Police (@mcpnews) November 19, 2026

Cuando ella volvió a llamarlo, el teléfono ya no estaba disponible. La familia también dijo a la cadena que las autoridades encontraron el vehículo de Villeda incendiado en Virginia y que él no estaba en su interior.

La Policía Estatal de Virginia y las oficinas de los alguaciles de los condados de Hanover y Spotsylvania colaboraron en la búsqueda. La Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia realizará una necropsia para determinar la causa y la manera de la muerte.

La investigación sigue abierta. La Policía informó que no tenía a ningún sospechoso bajo custodia ni había divulgado información sobre posibles sospechosos.

NBC Washington informó que una cámara de timbre de la zona grabó, alrededor de las 2.30 horas del 14 de noviembre, el momento en que un vehículo se detuvo y una persona bajó, rodeó el vehículo y abrió una puerta. Poco después se observa un cuerpo en el suelo y, luego, dos personas parecen subirlo al vehículo. La Policía no ha precisado si el video cumple algún papel en la investigación.