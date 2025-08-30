“Fue algo injusto”: Migrante mexicano denuncia trato desigual tras accidente vial en EE. UU.

El mexicano Fernando Dolores, trabajador de la construcción, fue liberado después de haber permanecido detenido por conducir sin licencia, tras verse involucrado en un accidente que no provocó, en una carretera de Florida, Estados Unidos.

Dolores relató a Univisión Noticias que, al momento del percance, su vehículo se encontraba detenido cuando fue golpeado por otro automóvil.

“Yo iba manejando bien y estábamos detenidos cuando él golpeó una troca y esta, a su vez, golpeó mi carro. Fue algo injusto, no se vale”, afirmó.

Según denunció, el conductor responsable del hecho, un ciudadano estadounidense, no fue arrestado ni sancionado, mientras que él fue esposado por no portar licencia vigente.

“Los policías llegaron, no le dijeron nada, solo le pidieron su documento, le tomaron una foto y fue el primero en irse”, expresó Dolores.

El trabajador migró desde México hace cinco años. Explicó que inicialmente ingresó al país con visa y trabajó en el campo, donde fue víctima de abuso laboral. Actualmente, tramita una visa especial para personas en esa condición.

Contaba con una licencia de conducir temporal que le fue revocada por error. “Yo no ando manejando para ir a fiestas o por andar tomando; manejo porque tengo la necesidad de trabajar. No ando haciendo nada malo”, manifestó.

Las autoridades migratorias reconocieron la equivocación y le permitieron renovar el documento de forma provisional.

“Como pueden ver, estoy aquí en el DIN-B y vine a gestionar mi licencia. No es una identificación oficial aún, pero es temporal mientras me llega la ID”, comentó.

Fernando Dolores trabaja en el área de concreto y sueña con establecer su propia compañía. Asegura que se siente aliviado al saber que podrá desplazarse sin temor por las carreteras del país.