Guatemala habilita albergues para menores retornados de EE. UU. ante posible repunte de deportaciones

Migrantes

Ante el posible aumento de menores deportados desde EE. UU., el Instituto Guatemalteco de Migración activó un protocolo para habilitar albergues temporales en la ciudad capital.

Repatrian a 103 menores de edad guatemaltecos que viajaban solos a Estados Unidos, y 27 ncleos familiares. Los menores de edad no acompaados iban en el grupo de 329 migrantes, la mayora de Guatemala, que buscaban llegar a EE. UU., pero fueron abandonados en un furgn en una carretera de Veracruz, Mxico. El da de hoy hicieron su arribo a la Fuerza Area Guatemalteca (FAG) . Fotografa Esbin Garcia 08-03-23

Menores de edad retornados desde EE. UU. son recibidos por autoridades guatemaltecas. (Foto: Hemeroteca PL)

Aunque por ahora hay una orden de una jueza estadounidense que frenó las deportaciones masivas de menores de edad no acompañados desde Estados Unidos a Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) estableció el protocolo que permite habilitar instalaciones para su eventual resguardo, informaron este miércoles 10 de septiembre fuentes oficiales.

Según Danilo Rivera, director del IGM, quien acudió a una citación con la Comisión del Migrante del Congreso de la República, entre los espacios que se han puesto a disposición está el Centro de Atención Migratoria, en la zona 5, donde se tiene capacidad para atender a 150 menores.

Si se sobrepasa la capacidad de ese lugar, se utilizaría el albergue del parque Érick Barrondo, en la zona 7, donde los menores podrían pernoctar por una noche.

Para las reunificaciones, estará disponible el Centro de Atención y Registro, en la zona 1, dentro de las instalaciones de Fegua, donde se convocará a las familias para que recojan a los menores.

“Es importante indicarles que contamos con un protocolo, contamos con una coordinación interinstitucional y nos preparamos ante la situación y esa potencialidad de enviarnos a la niñez masivamente”, expuso Rivera ante la comisión.

Rivera informó que, en lo que va del año, han llegado al país 1,334 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 446 no estaban acompañados y 888 arribaron en unidades familiares.

Añadió que también se cuenta con instalaciones pediátricas para atender a los menores cuando arriben al país.

ARCHIVADO EN:

Crisis migratoria Deportaciones desde EE. UU. Donald Trump Menores retornados de EE. UU. Política migratoria Tendencias EE.UU. 
