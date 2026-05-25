Mario Cárdenas, el guatemalteco que transformó su pizzería en un orgullo para la comunidad en EE. UU.

La declaratoria de la Alcaldía de Saratoga Springs, estado de Nueva York, fechada el 10 de marzo del 2026, dice así: “A través de la historia de nuestra ciudad, los pequeños negocios han jugado un rol fundamental en el desarrollo de nuestra economía e identidad, porque simbolizan nuestra independencia, innovación y deseo de prosperidad”.

“Hace cinco años, Mario Cárdenas decidió comprar una pizzería en Saratoga Springs y, desde entonces, West Avenue Pizza ha ganado una tremenda popularidad en nuestra ciudad y en toda la región, al ofrecer a sus clientes un menú que incluye pizza, pollo y platillos guatemaltecos”.

“Mario Cárdenas es conocido por su apoyo a causas de caridad y esfuerzos filantrópicos en favor de muchas organizaciones de nuestra ciudad”.

“Por eso yo, John F. Safford, alcalde de la ciudad de Saratoga Springs, me complazco en unirme a todos los habitantes de la ciudad para celebrar el quinto aniversario de West Avenue Pizza y extiendo al señor Cárdenas nuestros mejores deseos de largo éxito en los años por venir. Y por eso mismo proclamo el 10 de marzo del 2026 como el Día de West Avenue Pizza”.

El alcalde de Saratoga Springs John Safford, entrega a Mario Cárdenas, la declaratoria oficial del 10 de marzo como el Día de West Ave Pizza. (Fotografía cortesía Mario Cárdenas)





Guatemalteco triunfa con sabor y trabajo

Mario Cárdenas llegó en su adolescencia a Saratoga Springs junto con su hermana y su mamá. Ella vendía comida en un puesto de una calle de la zona 12. “Atrás de la estación de Bomberos Municipales”, relató en una entrevista previa con SoyMigrante.com.

Mario tenía 14 años cuando empezó a trabajar en un restaurante italiano de Saratoga Springs. El dueño le tomó aprecio y le enseñó muchas claves de su cocina, especialmente la preparación de pizzas y pastas. Después, Mario pasó a trabajar a otro restaurante, donde estuvo varios años. Allí adquirió experiencia en el manejo administrativo y logístico.

En el 2021, Mario, junto con su hermana y su cuñado, adquirió una pizzería a la que entonces no le iba muy bien. Quiso cambiarle el nombre, pero costaba mucho dinero, así que continuó con el anterior: West Avenue Pizza. Durante las primeras semanas tampoco tuvo muchos clientes, hasta que ocurrió algo providencial: un crítico gastronómico pasó por allí y compró una pizza. Esa reseña fue el punto de partida del éxito.

Esta es la declaratoria oficial del 10 de marzo de cada año como el Día de West Avenue Pizza, en Saratoga Springs, firmada por el alcalde





Le tomó por sorpresa y lo agradece de corazón

El 10 de marzo, día del quinto aniversario de West Avenue Pizza, Mario Cárdenas trabajaba como todos los días cuando recibió la noticia, cuenta.

“Las ciudades como Saratoga Springs otorgan este gran premio a celebridades y a personas que han hecho grandes aportes. Por eso, recibir esta declaratoria para mí y mi familia es algo demasiado increíble, algo muy grande que no esperábamos. Estamos totalmente sorprendidos, pero es un gran honor para nosotros”, expresa el guatemalteco Mario Cárdenas acerca del reconocimiento.

A su mente vienen precisamente los momentos difíciles, en los que parecía que el proyecto no iba a funcionar, pero siguieron adelante y hoy son un referente de la ciudad.

La Cámara de Comercio del condado de Saratoga Springs también reconoció el éxito de West Ave Pizza y del guatemalteco Mario Cárdenas, que en cinco años se ha convertido en un símbolo de sabor en la ciudad y la región. (Foto Mario Cárdenas)





Talento con sabor guatemalteco

“Hemos luchado muy duro y trabajado sin parar para ofrecer nuestra propuesta de pizzas, pero también de pollo frito y gastronomía popular guatemalteca, así como de otros países hispanos”, dice el emprendedor guatemalteco, quien recientemente ganó una “batalla de pizzas” en la que participaron varios negocios de la región.

Asimismo, recientemente Mario Cárdenas se alió con el experto restaurantero de mariscos Eddie Fazzone para fundar Eddie and Mario New England Seafood, en la ciudad de Clifton Park.

Así que SuperMario Cárdenas sigue adelante y, aunque todavía falta un año para el siguiente Día de West Avenue Pizza, todos los días son buenos para degustar un buen pedazo de cualquiera de sus variedades.

Publicacion de una revista local acerca de la alianza del guatemalteco Súper Mario Cárdenas con el empresario Eddie Fazzone, restaurantero de mariscos, en un restaurante que también ofrecerá pizza y se llama Eddie y Mario, en Clifton Park





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