Migrante guatemalteco se salva de morir en impresionante accidente de un bote en California

El gobierno de Guatemala informó que un migrante guatemalteco se encontraba entre los ocupantes de un bote que naufragó este domingo 2 de mayo en una zona costera de Point Loma, San Diego, California.

El fatal accidente causó tres muertos entre los más de 30 migrantes que iban en la embarcación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado este lunes que el guatemalteco, de 44 años, oriundo de Retalhuleu, fue rescatado con vida pero presenta varios golpes y contusiones y es atendido en un centro hospitalario local.

La cartera aclaró que aún se encuentran pendientes de identificar otros tres migrantes, que también se encuentran hospitalizados.

En la misiva, el Ministerio dijo que no era usual que migrantes guatemaltecos intentaran llegar a suelo estadounidense por mar, pero la saturación de las fronteras terrestres causa que estos busquen rutas más peligrosas.

Hizo un llamado a los guatemaltecos para evitar “una travesía incierta que pone en riesgo la salud, el patrimonio y hasta la vida, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes”.

Se está a la espera de que los informes periciales revelen la identidad del migrante guatemalteco.

Según el diario Los Angeles Times, las autoridades estudian reportes según los cuales el grupo de personas viajaba en una embarcación de baja altura y parecido al que los contrabandistas suelen usar para traer personas ilegalmente a Estados Unidos desde México.

