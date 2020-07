Ministros de Centroamérica y Departamento de Seguridad de Estados Unidos hablan sobre retos regionales ante el coronavirus

Ministros de seguridad de Centroamérica reiteraron a Washington el compromiso de trabajar en conjunto por el control migratorio y el combate al crimen organizado transnacional ante el desafío de la pandemia del coronavirus.

“Si seguimos trabajando juntos podremos abordar más efectivamente los retos que nos impiden lograr nuestras metas económicas y de seguridad en este ambiente de pandemia”, dijo Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la XIII Reunión de Ministros y Secretarios de Seguridad de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, informó la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Por Guatemala participó el ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas.

Una nota oficial informa que los responsables de la seguridad hablaron sobre los desafíos al atender a la problemática de la migración irregular en el contexto de una pandemia. También compartieron observaciones y lecciones aprendidas sobre los desafíos al responder a la crisis sanitaria mientras se continuaban realizando operaciones de seguridad fronteriza y aplicación de ley para seguir cumpliendo las tareas de control migratorio y el combate al crimen transnacional organizado.

Esa instancia de diálogo de alto nivel surgió en 2018 para abordar la seguridad y migración en la región hacia Estados Unidos, ante lo cual, además de los responsables de la segurida, convoca a policía, salud e inteligencia.

Glad to virtually host @MichaelSoto_CR, @RogelioRivas, Minister Oliverio García of @mingobguate, Secretary Julián Pacheco of @SSEGURIDADHN, and Vice Minister Ivor Pitti of @MinSegPma for the 13th Regional Security Conference for a fruitful conversation.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) July 24, 2020