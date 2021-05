Niña de 8 años cruza sola la frontera de EE. UU. y su madre se entera al ver su foto en la televisión

Una mujer hondureña residente en Austin, Texas, se enteró que su hija de 8 años cruzó la frontera de EE. UU. sola. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de Twitter @HugoChavezM)

Emely, la niña hondureña de 8 años que cruzó sola el Río Grande en la frontera de EE. UU. y que se entregó a la Patrulla Fronteriza en medio del pánico que le provocó quedarse desprotegida en ese terreno hostil para los centroamericanos que van en busca del llamado “sueño americano”.

La historia de la pequeña Emely fue contada por la cadena Univisión, donde se mostró una fotografía en la que su rostro denota miedo y angustia y, de acuerdo con el reporte, la niña no pudo mantener el ritmo de un hombre que la guiaba y que llevaba el contacto de sus padres por lo que se quedó sola en medio de la nada.

Sorprendentemente, Glenda Valdez, madre de Emely y residente en Austin, Texas, recién llegaba a su casa luego de una cita médica y dispuso ver televisión y su sorpresa fue ver el rostro de su pequeña en el noticiero.

“Miro la foto de ella y se me hizo impactante, entonces la reconocí de volada cuando vi la foto de ella. Esta es Emely…fue algo impactante. Yo no sabía que ella venía”, indicó a Univisión Valdez. Agregó: “Se me partía el alma, mi hija perdida…Dios mío qué hace aquí”.

De acuerdo con Valdez, Emely estaba bajo la protección de su padre y no sabía que cruzaría la frontera. “La última vez que hablé con ella fue hace dos domingos. Ella me dijo que estaba bien. Siempre le hablo los fines de semana. No me dijeron nada”, agregó la mujer.

Por ahora se desconoce qué pasará con la pequeña, si es enviada con su madre a Austin, Texas, o bien es retornada a Honduras, donde se cree que está su padre.