“No sé por qué no ha sido adquirida por nuestro gobierno”: guatemalteco recibe la vacuna contra el covid-19 en EE.UU. y habla del proceso

El guatemalteco Néstor López recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos ( Foto Prensa Libre: cortesía)

Estados Unidos está priorizando a los trabajadores de la salud para recibir el antídoto contra el coronavirus. Procesos de inmunización que comenzaron hacer algunas semanas en el país norteamericano.

Néstor López es un guatemalteco que trabaja en el área médica en Estados Unidos y ya recibió la vacuna contra el coronavirus.

López, originario de la colonia Landívar, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, lleva más de 30 años trabajando en el país del norte, Es técnico en reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos en el consorcio médico Kaiser Permanente, en California.

López dijo sentirse contento de recibir la vacuna contra el covid-19, al igual que su hija, y contó a Prensa Libre y Guatevisión cómo fue el proceso de vacunación.

¿Cómo fue la experiencia de la vacunación?

“Nos sentimos contentos que nos hayan tomado en cuanta a nosotros para la vacuna. El proceso es simple: uno va al lugar de aplicación, le toman sus datos, le hacen algunas preguntas de alergias, diferentes preguntas antes de la vacuna, se la aplican. Después de eso lo observan a uno durante 15 minutos para ver si hay alguna reacción inmediata, después de eso lo dejan ir.

¿Cuál fue la vacuna que les aplicaron?

Acá recibimos la Pfizer.

¿Ahora que han recibido la vacuna son inmunes y ya pueden dejar de tomar medidas de seguridad sanitaria?

Pues no somos inmunes todavía, la vacuna son dos dosis. La primera dosis nos la aplicaron, falta la segunda. Para el caso de Pfizer aplica a la tercera semana, entonces todavía falta otra dosis.

Lo que sería interesante contarles a las personas es que las reacciones son diferentes; las reacciones inmediatamente después de la vacuna son diferentes. Yo, por ejemplo, tuve un pequeño dolor de brazo nada más, pero tengo compañeros de trabajo que dejaron de trabajar tres días. En otras -personas- el dolor es muy intenso.

Mi hija recibió la Moderna y ella no tuvo ninguna clase de dolor y problema. Creo que depende de la persona y su condición física.

¿Les informaron sobre quiénes son las personas que no pueden recibir la vacuna?

Más que todo las que padecen de muchas alergias. No se las pueden poner mujeres que están embarazadas y, me imagino, alguien que padece de una enfermedad muy fuerte. Eso nos lo preguntaron, si estábamos tomando algún medicamento.

¿A quiénes se les está aplicando la vacuna primero? ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación del Gobierno de Estados Unidos?

Somos empleados del sector Salud y nos están protegiendo. Es lo más lógico que un país puede hacer. Estamos al frente del problema de la pandemia y lo más lógico es proteger a esas personas que están defendiendo a los demás.

Ha sido ordenado, digo yo. Ha sido lógico y justo, están protegiendo bajo necesidades a la gente que lo necesita más y así van a ir de forma escalonada hasta que se complete la vacunación en la población.

¿A cuántas personas vacunan a diario?

No sé exactamente el número de personas que vacunan diariamente, pero lo que he escuchado en las noticias es que van un millón y medio, que es todavía una minoría.

¿Les han dado indicaciones sobre algunas medidas que deben tomar luego de la vacunación? ¿Cambios en la dieta, por ejemplo?

Nada. Lo único que debemos de seguir con las medidas de precaución, las medias universales de defensa, debemos de suponer que otras personas están contaminadas o incluso nosotros y que debemos de proteger a las demás. Usar las mascarillas, evitar reunirnos con otras personas, continuar con las mismas medidas hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Hasta que eso pase, esta pandemia no va a terminar.

¿Cuánta gente le tiene confianza a la vacuna?

Nosotros le tenemos mucha confianza. Los médicos, la cabeza de salud en este país, han dicho que no debemos de tener pena. Tengo mucha confianza en la vacuna.

El resto de las personas, yo diría que tal vez un 40%, está dudosa de aplicarse la vacuna o, incluso, no se la van a aplicar hasta que nos dé a nosotros para ver si no nos pusimos de otros color, si nos creció algo o se nos cayó algo.

¿En su opinión qué puede aprender el Gobierno de Guatemala sobre el proceso de vacunación en Estados Unidos?

En primer lugar, adquirirla. Yo no sé porque no ha sido adquirida por nuestro gobierno. Según lo que sé, Costa Rica ya la está aplicando, México la está aplicando. No sé porque todavía no está en Guatemala.

Yo creo que el gobierno de Guatemala sabe qué hacer, lo que pasa que a veces tendemos a no hacer lo correcto, pero se debe de aplicar de forma lógica, con los sectores más necesitados, como los que están al frente de la pandemia porque son los que defienden al pueblo completo.