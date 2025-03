Trump pide a los indocumentados en un video que se “autodeporten” antes de ser arrestados

Trump invita, además, a los indocumentados a usar una aplicación recién lanzada por el Gobierno estadounidense en la que pueden informar a la administración que abandonan el país, según el citado video al que ha tenido acceso el portal de noticias.

El video, de 90 segundos, que se publicará en Instagram, X, YouTube y Rumble, según Axios, forma parte de una campaña publicitaria más amplia destinada a animar a estos inmigrantes a irse antes de que las autoridades estadounidenses los detengan.

Esta iniciativa surge en un momento en el que el Gobierno del republicano Donald Trump se está esforzando por deportar a miles de inmigrantes indocumentados, pero no cuenta para ello con suficientes fondos, espacios de detención, agentes e infraestructura, agrega el medio.

Ante la escasez de estos recursos, el equipo de Trump ha recurrido a este tipo de mensajes para intentar que estos inmigrantes abandonen Estados Unidos o que nunca vengan.

En el video, Trump avisa a los inmigrantes de que, si tienen alguna esperanza de convertirse en ciudadanos estadounidenses, deben registrarse en la aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza y marcharse ya.

“Mi administración está lanzando la aplicación CBP Home para brindarles a las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos una manera fácil de salir ahora y autodeportarse voluntariamente”, explica Trump.

“Si lo hacen, podrían tener la oportunidad de regresar legalmente en algún momento en el futuro”. Pero “si no aprovechan esta oportunidad, serán encontrados, deportados y nunca más serán admitidos en Estados Unidos; nunca jamás, nunca volverán a entrar”, alerta el mandatario en el video adelantado por Axios. EFE

