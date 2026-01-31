Ministerio de Ambiente confirma contaminación del río San Román por derrame de petróleo

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la existencia de un derrame de petróleo en el río San Román, ubicado en Chisec, Alta Verapaz, tras recibir una denuncia el pasado 29 de enero.

La verificación se realizó mediante una inspección ambiental en coordinación con miembros de la comunidad Tierra Negra I. El equipo técnico constató que el crudo afectó las aguas del río, el suelo, la fauna y la flora del lugar.

Durante el recorrido, se observó a personas no identificadas realizando labores de limpieza en algunas zonas contaminadas; sin embargo, se retiraron al notar la presencia del personal del MARN.

Ante las evidencias recopiladas, el ministerio presentó una denuncia por contaminación ante el Ministerio Público y anunció que dará seguimiento al caso con acciones de control conforme a la normativa ambiental vigente.

Las autoridades reiteraron que el río San Román es una fuente vital de agua para consumo humano en esa región.

URGENTE Derrame de petróleo por ruptura de tubería contamina el río San Román en Tierra Blanca, Chisec–Sayaxché, norte de Guatemala. Es fuente de agua para comunidades. Afectados exigen a la Empresa Petróleos de Istmo acción inmediata para contener el derrame. pic.twitter.com/6uO3wGrccn — Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR) January 31, 2026