MP activa licitación para comprar 9 picops con blindaje nivel 7

El Ministerio Público (MP) dio un nuevo paso en el proceso para adquirir nueve vehículos tipo pick-up blindados destinados a su Departamento de Seguridad. Este viernes 7 de agosto publicó la invitación a participar en la licitación pública, con la que busca recibir ofertas de empresas interesadas en suministrar las unidades.

El aviso establece que los participantes deberán ajustarse a las bases de licitación emitidas el 5 de agosto de 2026, las cuales se encuentran disponibles en el concurso publicado en el sistema de Guatecompras bajo el Número de Operación (NOG) 29929539.

Según el cronograma, las ofertas deberán presentarse el próximo 16 de septiembre, mediante plicas, durante un período de recepción de 30 minutos.

Requisitos de los vehículos

De acuerdo con la licitación pública MP-L-21-2025, los nueve picops deberán ser modelo 2026 como mínimo y 2027 como máximo, con tracción 4x4, transmisión automática y motor diésel de entre 3 mil y 4 mil 500 centímetros cúbicos.

Además, tendrán que contar con doble cabina, capacidad para cinco pasajeros y sistemas reforzados de frenos y suspensión para soportar el peso del blindaje.

Uno de los requisitos principales es que las unidades incorporen blindaje nivel 7 o equivalente, considerado entre los de mayor protección, con capacidad para resistir impactos de armas de fuego de calibres 7.62x51 mm y 5.56x45 mm.

La protección también deberá incluir vidrios polarizados oscuros, traslape balístico en puertas y neumáticos con sistema de protección balística que permita continuar el desplazamiento aun después de un ataque.

MP justifica la compra por aumento de amenazas

En los documentos del concurso, el MP argumenta que la adquisición responde a la urgencia de dotar a la institución de nuevos vehículos blindados, debido a que el Departamento de Seguridad debe garantizar la protección física del personal conforme al nivel de riesgo de sus funciones y las amenazas derivadas de los casos que investiga.

La institución sostiene que los riesgos para su personal han aumentado y que el parque vehicular blindado disponible resulta insuficiente para atender las necesidades operativas y los traslados de emergencia.

Según la justificación, las principales amenazas provienen del narcotráfico, las maras, las pandillas y el crimen organizado.

El expediente también señala que los vehículos blindados tienen una vida útil reducida debido al peso adicional del blindaje, el deterioro de la red vial y las largas distancias que recorren, por lo que requieren mantenimiento frecuente y sustituciones periódicas.

Asimismo, el MP indica que la compra está contemplada dentro de su Plan Anual de Compras (PAC) y del Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal correspondiente.

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Se suma a compra realizada en 2025

La nueva licitación, identificada con el NOG 29929539, se suma a una adquisición realizada en noviembre de 2025, cuando el MP adjudicó a Continental Motores S. A. la compra de dos picops blindados por Q1 millón 560 mil.

Cada vehículo, marca Volkswagen, línea Amarok V6, modelo 2025, tuvo un costo de Q780 mil y contaba también con blindaje nivel 7.

La compra fue autorizada mediante la resolución RE DFG 0125-2025, firmada por la fiscal general, María Consuelo Porras, y el secretario general en funciones, Erick Eduardo Schaeffer.

En esa ocasión, el MP también justificó la adquisición por la necesidad de fortalecer la logística de protección del personal. Los vehículos incorporaron blindaje en techo, puertas, área frontal, tanque de combustible y piso con material antiesquirlas para reducir los efectos de metralla.