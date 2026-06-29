Muerte a puñaladas: arrestan a tres jóvenes por homicidio de una mujer en Del Río, Texas, EE. UU.

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Muerte a puñaladas: arrestan a tres jóvenes por homicidio de una mujer en Del Río, Texas, EE. UU.

La Policía arrestó a tres jóvenes por su presunta participación en un ataque que dejó a una mujer fallecida en Del Río, Texas.

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Escena del crimen

La Policía de Del Río arresta a tres jóvenes señaladas de participar en la muerte de una mujer en Texas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tres jóvenes fueron arrestadas y enfrentan cargos de homicidio por la muerte de una mujer, quien fue atacada con arma blanca el jueves 25 de junio en Del Río, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 14.10 horas en la cuadra 800 de East 10th Street en Del Río, Texas. La víctima fue trasladada al Val Verde Regional Medical Center con múltiples heridas y, debido a la gravedad de su estado, fue llevada posteriormente a un hospital de San Antonio.

La mujer falleció ese mismo día, alrededor de las 21 horas, señaló la policía de esa ciudad.

Tras analizar videos de cámaras de seguridad, entrevistar a testigos y recopilar otras evidencias, la Policía de Del Río arrestó ese mismo día a Kitty Mia Díaz, de 21 años; Amaya Cookie Díaz, de 19, y Kyandra Renee Faz, de 21, señaladas como presuntas responsables del ataque.

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Las tres sospechosas fueron imputadas por homicidio y trasladadas a la GEO Correctional Facility.

La Policía informó que la investigación continúa abierta y no descarta presentar cargos adicionales conforme avance el caso.

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