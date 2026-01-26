Mujer será juzgada por suposición de parto y simulación de delito tras ingresar al IGSS sin estar embarazada

Evelyn Resenai Juárez Pérez enfrentará juicio por los delitos de suposición de parto y simulación de delito, luego de que un juzgado resolviera declarar con lugar la acusación presentada por la Fiscalía de Distrito de Escuintla, mediante el procedimiento especial para delitos menos graves, informó este lunes 26 de enero el Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia de conocimiento de cargos, el Ministerio Público ofreció como medios de prueba un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que concluyó que Juárez Pérez no estaba embarazada, y un análisis videoforense del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla.

Las imágenes corresponden a los días 27 y 28 de agosto del 2025, y muestran que la sindicada ingresó al centro asistencial y permaneció allí por cierto tiempo, pero no ingresó a una sala de labor de parto.

El juez resolvió otorgarle medidas sustitutivas, y el debate oral y público fue programado para el 12 de mayo próximo, a las 8 horas.

El caso generó atención pública debido a la gravedad de la denuncia, que provocó protestas de familiares y vecinos ante el hospital y la activación de protocolos de búsqueda.

Según la versión de Juárez Pérez, ingresó al IGSS en trabajo de parto, dio a luz y, al regresar de un sanitario, su hijo ya no estaba con ella.

Esta denuncia motivó la intervención de diversas instituciones, incluidos personal de MP, el IGSS, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, que trabajaron en la investigación inicial.