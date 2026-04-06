Nueva aplicación para denunciar maltrato animal en Guatemala: dónde descargarla

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) presentó la aplicación móvil UBApp, una herramienta digital diseñada para facilitar la denuncia de maltrato animal en Guatemala de forma rápida, sencilla y segura.

La plataforma permitirá a cualquier ciudadano reportar casos de abuso, negligencia o abandono, con el objetivo de agilizar la atención por parte de las autoridades y fortalecer el bienestar animal en Guatemala.

Durante la presentación, la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, indicó que la aplicación responde a una necesidad concreta de mejorar los mecanismos de denuncia. “Su objetivo es acercar el Estado a la ciudadanía, facilitar la denuncia y, sobre todo, agilizar la atención de los casos. En situaciones de maltrato, el tiempo es crucial”, afirmó.

En la actividad también participaron autoridades del sector, incluida la viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Mayra Motta, y representantes de organismos internacionales vinculados a la protección animal.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), Irene Velázquez, destacó que cada denuncia representa una oportunidad de intervención, ya que muchos casos permanecen invisibles sin la participación ciudadana.

UBApp, la aplicación para reportar casos de maltrato animal 🐶🐱📲 pic.twitter.com/mHQvZhaJ9W — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) April 6, 2026

Cómo funciona la app para denunciar maltrato animal

La aplicación UBAapp está disponible para dispositivos Android y iPhone y requiere conexión a internet, activación de GPS y acceso a la cámara para adjuntar evidencia fotográfica.

El proceso de denuncia se divide en cuatro secciones:

Datos del denunciante, con opción de anonimato.

Información del denunciado, incluyendo ubicación y georreferencia.

Detalles del caso, donde se especifica el tipo de maltrato, como abandono, crueldad, mutilación o envenenamiento.

Carga de evidencia, como fotografías o documentos relevantes.

Visualización de la APP para denunciar el maltrato animal en Guatemala.

Además, se solicita información personal para dar seguimiento a la denuncia, la cual será manejada de forma confidencial.

La UBA es la entidad encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes, en coordinación con otras instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades municipales.

Dónde descargar UBApp

Actualmente, la aplicación se encuentra en proceso de aprobación en tiendas oficiales como Google Play y App Store. Mientras tanto, puede descargarse desde el sitio web del MAGA:

https://ubapp.maga.gob.gt/sistema-uba/Frontend/dist/

Código QR para descargar la UBAApp para denunciar maltrato animal

Ahora las denuncias de los casos de maltrato animal se podrán hacer a través de la aplicación UBApp, de manera pronta y eficaz. 🐶🐱📲 pic.twitter.com/roLdmqW486 — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) April 6, 2026

Nuevo delito de maltrato animal en Guatemala

El lanzamiento de la app se da en el contexto de reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017, que buscan endurecer las sanciones.

Uno de los principales cambios es la incorporación del delito de maltrato o crueldad animal en el Código Penal, mediante el artículo 347 F.

Esta modificación establece:

Penas de 1 a 3 años de prisión

Multas de hasta 15 salarios mínimos

Agravantes en casos de tortura, crueldad extrema o reincidencia

Antes de esta reforma, actos como envenenar, mutilar o abandonar animales eran sancionados únicamente como faltas administrativas. Ahora, estos hechos serán perseguidos penalmente, permitiendo la intervención de juzgados y fuerzas de seguridad.

Importancia de denunciar el maltrato animal

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) será la encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades municipales.

Según la coordinadora de la UBA, Irene Velázquez, cada denuncia representa una oportunidad para intervenir, ya que muchos casos permanecen invisibles sin la participación ciudadana.

Las autoridades reiteraron que denunciar es clave para garantizar el bienestar animal y fomentar una cultura de responsabilidad social.