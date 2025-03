País probará software de IA: 5 formas en que ese tipo de tecnología impactaría a guatemaltecos

Desde la educación hasta las denuncias, la inteligencia artificial podría aportar grandes beneficios al integrarse en los procesos del Gobierno. Así lo destacó Dennis Xiloj, socio de la Comisión ITO de Agexport, quien señaló que, a través de chatbots basados en inteligencia artificial, la vida de los guatemaltecos podría ser más sencilla, además de ayudar al Gobierno a recopilar datos para mejorar las políticas públicas.

A raíz de un acuerdo entre la desarrolladora de inteligencia artificial Gaia y la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), se realizará una prueba piloto en una entidad gubernamental para evaluar un software denominado Taína, creado por Gaia. Este sistema busca anticipar las necesidades doe los ciudadanos y generar nuevas formas de interacción entre la población y el gobierno mediante inteligencia artificial, según información proporcionada a Prensa Libre por María Zaghi, integrante del Observatorio del Campus Tecnológico (CampusTec).

Luego de seis meses de prueba con una entidad, Zaghi mencionó que se iniciará la formulación de una estrategia de inteligencia artificial, la cual definió como el conjunto de reglas establecidas por el gobierno y que constituye un paso previo a la creación de leyes enfocadas en estos temas. Genia, de acuerdo con David Osorio, director de la GAE, brindaría apoyo técnico en la elaboración de dicha estrategia para facilitar la incorporación del país a un hub de innovación orientado al sector público y la sociedad civil.

Según Zaghi, para atraer una mayor inversión en tecnología, más que una ley, es necesario un documento que detalle la estrategia de Guatemala en relación con la inteligencia artificial.

5 ejemplos de IA que podrían funcionar en Guatemala

Según Xiloj, con la implementación de inteligencia artificial por parte del Estado, los guatemaltecos podrían experimentar:

Bandejas de entrada para comunicación directa con el Gobierno: Xiloj mencionó que, en países más avanzados en estas tecnologías, se han desarrollado chatbots para comunicarse directamente con el Gobierno y enviar consultas. A partir de esta interacción, explicó que es posible generar un resumen de las áreas o problemas que requieren mayor atención y, de esta manera, gestionar mejores políticas públicas. Transparencia en compras del Estado: Por otro lado, Xiloj indicó que la inteligencia artificial podría integrarse en los procesos de compra gubernamental para prevenir el fraude y automatizar la recaudación tributaria. Educación: Como ejemplo, Xiloj recordó la crisis educativa durante la pandemia de covid-19, cuando los estudiantes de instituciones públicas no recibieron una educación de calidad. Señaló que, mediante inteligencia artificial, podría desarrollarse un sistema automatizado de mensajería para dar seguimiento personalizado a los alumnos y mejorar su rendimiento académico, una solución que ya ha sido probada en diversas universidades. Menos burocracia: Al contar con inteligencia artificial, Xiloj explicó que los trámites podrían realizarse completamente en línea, lo que agilizaría los procesos y reduciría los tiempos de espera. Chatbots de denuncias: Xiloj planteó que la inteligencia artificial podría emplearse en la creación de “asesores” virtuales encargados de recibir denuncias, las cuales podrían ser remitidas al Ministerio Público o a otras entidades, como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Explicó que, gracias a este sistema, sería posible reportar desde un robo hasta un bache en la carretera, generando estadísticas que permitan mejorar la seguridad y la infraestructura.

No obstante, Xiloj destacó que, para alcanzar estos avances, es fundamental comenzar a implementar, comprender y utilizar la tecnología antes de regularla. “Porque no podemos, y no debemos, regular antes de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona”, sentenció Xiloj.

Integración de IA en Guatemala

Genia, según Osorio, ha participado también en el desarrollo de estrategias de inteligencia artificial en otros países, como República Dominicana, donde ya se ha implementado parte del sistema Taína. Además, Osorio destacó que Genia es un aliado estratégico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Zaghi señaló que el objetivo de dicha alianza es la creación de una red de inteligencia artificial que abarque diversos países, como Guatemala y República Dominicana. “Uno de los objetivos es que la región centroamericana esté sincronizada en la adopción de inteligencia artificial para el beneficio de sus ciudadanos”, destacó Osorio.

Xiloj, respecto a la regulación de tecnologías como la inteligencia artificial, mencionó que, una vez que estas pruebas comiencen a dar resultados y estos sean públicos y beneficiosos para la población, se podrá iniciar su regulación. Para Xiloj, primero se debe contar con la solución y evaluar los resultados obtenidos.

Un punto relevante señalado por Zaghi fue la sostenibilidad del proyecto, ya que, según la integrante del Observatorio del CampusTec, el desarrollo del sistema requiere una cantidad considerable de recursos. Por otro lado, Osorio argumentó que el acuerdo firmado no contempla ningún costo financiero.