Paseos con Encanto 2026: un recorrido turístico que se adentra en la cultura, los paisajes y el arte de San Cristóbal El Alto

En un evento que busca reconectar con las comunidades de Antigua Guatemala, los Paseos con Encanto llevan a turistas nacionales y extranjeros a las aldeas aledañas para explorar su riqueza gastronómica, natural, cultural y artística. El próximo destino será San Cristóbal El Alto.

Entre su belleza natural, paisajes y cultura, San Cristóbal El Alto abre las puertas a sus visitantes con una jornada cargada de actividades culturales, gastronómicas y artísticas. Este espacio fue reconocido como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo, lo que lo convierte en un lugar ideal para explorar.

Fundada entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, esta comunidad es ideal para adentrarse en su historia y arquitectura. La Municipalidad destaca en su portal de turismo que San Cristóbal El Alto es una aldea considerada “mágica, pueblo jardín”.

La comunidad ha desarrollado el turismo comunitario y ha captado la atención internacional por sus vistas panorámicas hacia los paisajes naturales. Además, ofrece una amplia variedad gastronómica.

La actividad ofrecerá transporte gratuito desde el centro de Antigua Guatemala hasta la comunidad, donde toda la familia podrá disfrutar de diversas actividades, así como de una variada oferta gastronómica y artesanal.

Fecha

Sábado 17 de mayo del 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Transporte

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Traslado gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Requiere reservación previa en https://forms.gle/7B26vahDT21kXBRd9

Precio

Totalmente gratuito

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