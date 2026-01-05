Periodistas denuncian agresiones, detenciones y censura durante cobertura legislativa en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que 14 periodistas detenidos fueron liberados, en una jornada en la que la Asamblea Nacional (AN) inició en Caracas su legislatura 2026-2031.

A través de X, el SNTP indicó que uno de los periodistas fue deportado y que aún se espera la liberación de dos trabajadores del gremio, quienes –aseguró– fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Previamente, el SNTP había informado que la mayoría de los 14 trabajadores de la prensa pertenecían a agencias y medios internacionales, y uno de ellos a un medio local.

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre una “escalada represiva” en Venezuela.

“Periodistas de agencias internacionales han sido hostigados, detenidos y sometidos a maltratos, incluido el borrado de material audiovisual, por ejercer su labor informativa en zonas fronterizas”, señaló la oenegé en X.

Además, advirtió que los presos políticos se encuentran incomunicados, con visitas familiares y legales suspendidas, lo que –señaló– agrava su estado de vulnerabilidad, incrementa el riesgo sobre su integridad física y psicológica, y constituye una grave violación al debido proceso y a las garantías mínimas.

La Asamblea Nacional inició este lunes una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo, en ausencia del poder de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses. Este lunes compareció ante un tribunal de Nueva York, en su primera audiencia en ese país.

Durante el primer año del quinquenio, la junta directiva de la AN quedará íntegramente en manos del chavismo, encabezada por el diputado y jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, cuya hermana, Delcy Rodríguez, ejerce ahora como presidenta encargada del país, por designación del Tribunal Supremo de Justicia.