¿Afecta a Guatemala los resultados electorales de Estados Unidos? Dos expertos analizan los resultados

Aunque se esperaba una arrolladora victoria de los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos, los primeros resultados ya arrojan una tendencia que, aunque los sitúa como ganadores de algunos puestos, no consiguieron una cantidad significativa.

Lo anterior podría no ser determinante para los intereses locales y de la región, según las lecturas de Nicholas Virzi, doctor en ciencias políticas y analista independiente; y de Roberto Wagner, analista en relaciones internacionales y catedrático universitario.

Ambos expertos en política internacional analizaron los resultados preliminares de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y su eventual influencia sobre Guatemala al hablar de migración, política exterior y cooperación internacional y coinciden en que por ahora no se deberá esperar un cambio trascendental.

Estas elecciones son importantes, además, porque podrían fijar una lectura para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde la cantidad de gobernaciones será clave para decidir al próximo presidente de esa nación, pero esos cambios y eventuales apoyos no tienen una incidencia inmediata en la aplicación de criterios políticos o económicos con Guatemala.

Tanto Virzi como Wagner no califican los resultados como una victoria republicana y no ven mayores cambios en la relación binacional con Guatemala.

Migración

La política y acciones migratorias van de la mano del Ejecutivo de Estados Unidos, según las apreciaciones de Virzi, quien en los años de mandato de Joe Biden no ha identificado esos planes migratorios.

“Estados Unidos no va a cambiar su política migratoria mientras Biden es presidente, es decir que no hay política migratoria. El año pasado fue récord, encima del año anterior que fue récord, incluso ahora los migrantes que más se detienen en la frontera son de otros países, Guatemala va bajando”, acotó.

Wagner por su parte ve que la influencia legislativa sobre los migrantes no es significativa pero es otro escenario si se ponen los ojos sobre las gobernaciones estatales, ya que hay ciertos candidatos que responden a las mismas conductas migratorias de la línea de Donald Trump y podría ahí percibir un cambio.

“Las gobernaciones y algunas elecciones en los estados fronterizos podrían incidir porque muchos de los candidatos tenían propuestas muy parecidas a la línea de Donald Trump, reforzar fronteras (…) podríamos ver medidas más fuertes para los migrantes en esos Estados fronterizos”, destacó.

En los últimos años la crisis en la región, tanto en economía como en seguridad ha obligado a miles de ciudadanos a migrar en caravanas en busca de nuevas oportunidades. El fenómeno migratorio para Virzi ya no es algo exclusivo de guatemaltecos o centroamericanos.

Política exterior

Quien mantiene la dirección de la política exterior de Estados Unidos es el Ejecutivo, jefatura que ocupan los demócratas a través de Joe Biden, por lo que los resultados de las elecciones de medio término en la cámara baja del Congreso no tiene incidencia.

Roberto Wagner recordó que en el pasado estas elecciones dejaban con cierta fragilidad a gobernantes que perdían hasta 50 espacios en esta elección, pero ahora el escenario es diferente y no debería considerarse un cambio significativo en el balance de poder en la política estadounidense y mucho menos con influencia en las relaciones multilaterales.

“El legislativo no hace política exterior, eso es menester del Ejecutivo; lo hace el presidente y se ejecuta a través del Departamento de Estado. Ante estos resultados pudo haber existido alguna influencia de haber perdido de manera arrolladora -el partido demócrata-”, explicó el analista y docente universitario.

Algunas proyecciones daban cuenta que la victoria de los republicanos sobre los demócratas seria abrumadora, pero los resultados preliminares apuntan lo contrario.

Pero aunque hubiese existido una diferencia abismal, a criterio de Virzi no habría cambiado en algo la dirección de la política exterior. “Eso sigue y hubiera seguido aunque hubieran perdido por bastante -los demócratas- porque el sistema político de Estados Unidos le da mucha deferencia al presidente en temas de política exterior. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos hacía Guatemala y al triangulo norte sigue como venía”, añadió.

Cooperación internacional

Estados Unidos ha dicho en más de una oportunidad que Guatemala es clave para sus objetivos, su posición geográfica para el combate al narcotráfico y ser un país de origen y paso de migrantes confirma lo vital que es el territorio para los intereses estadounidenses.

Pero las elecciones de medio término no van a cambiar los planes de cooperación que Estados Unidos tiene con Guatemala, lo único que podría incrementar es la acción de fiscalización desde el Congreso de aquella nación, según la interpretación de Nicolas Virzi.

“Lo que sí puede haber son más interpelaciones de la cámara baja del Congreso sobre el departamento de Estado y la conducción de la política exterior en la región, qué se hace para contener a China; cómo está gastando USAID -la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo- los recursos en Guatemala”, refirió.

Wagner por su parte ve que podrían haber algunos intentos por incrementar o reducir ciertos fondos, pero a final serían acciones que no van a cambiar significativamente las relaciones con Guatemala.

“Acá lo único que podría cambiar es si alguien pone peros una vez se asignen los nuevos comités, como el comité de apropiaciones, que define cómo se organiza y los montos; pero acá el Legislativo solo puede fiscalizar y el comité de apropiaciones movilizar montos, pero el fondo de la cooperación lo define el Ejecutivo”, explicó.