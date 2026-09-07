Arévalo anuncia suspensión de cambios en Guatecompras y defiende que buscan agilizar la fiscalización

El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes 7 de septiembre que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) suspenderá la implementación de los cambios efectuados en Guatecompras y abrirá un proceso de consulta con distintos sectores, luego de las críticas surgidas por las restricciones para consultar información en ese portal.

Arévalo defendió la modificación y aseguró que su propósito no es limitar la fiscalización de las compras públicas, sino facilitar el acceso a la información relevante. No obstante, explicó que la implementación será suspendida mientras la medida se somete a análisis y consulta.

El mandatario indicó que el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, dará pormenores de la suspensión en las próximas horas.

“Ya el ministro de Finanzas hoy en una entrevista anunció que esto se trata de una confusión alimentada por la desinformación típica del momento (…) es la decisión de suspender la implementación de esta modificación para poder retomar un mecanismo de consulta con los distintos actores”, declaró Arévalo.

Según el presidente, ese proceso permitirá que los sectores interesados constaten que los cambios no impedirán el escrutinio de las contrataciones del Estado.

“Para poder, efectivamente, que los actores puedan constatar que no hay ninguna obstaculización a la fiscalización por parte ni de los periodistas ni de la población, de ninguna manera”, afirmó.

Defiende cambios

Arévalo sostuvo que la modificación busca agilizar la búsqueda de información y no restringir el acceso a datos relacionados con proveedores del Estado.

“Al contrario, la intención de esto es precisamente generar mecanismos más ágiles para facilitar llegar a la información correspondiente”, expresó.

El mandatario explicó que la controversia surgió porque Guatecompras permitía consultar datos de personas que, según afirmó, no tienen relación con contrataciones del Estado.

“La confusión se ha dado porque lo que no debería estar ahí es la información de toda la gente que no tiene ninguna relación con el Estado, que nunca ha sido proveedor del Estado, que nunca ha hecho una oferta, que nunca ha tenido un contrato y que hoy, aunque no haya tenido nunca información con el Estado, sus datos personales están ahí, libres a que cualquiera pueda ir, meterse, los busque y los encuentra sin que haya una relación”, declaró.

Arévalo reiteró que Finanzas optó por suspender la implementación de los cambios para abrir una ronda de consultas antes de continuar con el proceso.

“Pero el ministro dijo: vamos a suspender la implementación para permitir una ronda de consultas y que todo el mundo vaya verificando que, efectivamente, este es un mecanismo que no obstaculiza de ninguna manera la fiscalización”, añadió.

Información de proveedores

El presidente también argumentó que el cambio permitiría encontrar con mayor rapidez la información de personas y empresas relacionadas con contrataciones públicas.

“Al contrario, va a permitir que haya una fiscalización más rápida porque, según me comentaba el equipo técnico que estaba viendo esto, ahorita para poder encontrar la información relevante hay que cavar un montón, en un montón de información que no tiene relevancia”, dijo.

Según Arévalo, los datos de las personas o empresas que tengan relación con el Estado como proveedores continuarán disponibles.

“Toda persona o compañía o empresa que tiene alguna relación con el Estado en carácter de proveedor va a estar ahí, inclusive si solo ha presentado ofertas y nunca se le ha otorgado ninguna, también va a estar ahí todas las ofertas que presentó”, explicó.

Arévalo insistió en que Menkos explicará el procedimiento y sostuvo que las modificaciones pretenden fortalecer la fiscalización.

Restricciones desde el 20 de julio

Guatecompras dejó de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringió la consulta de proveedores del Estado desde el 20 de julio, lo que generó críticas hacia el Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que sectores consideran que la medida atenta contra la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

El sistema registraba hasta 600 mil búsquedas al mes.

A partir del 20 de julio, el portal dejó de mostrar la base de contribuyentes inscritos en el Registro Tributario Unificado. Guatecompras obtenía esos datos mediante un convenio que el Ministerio de Finanzas Públicas firmó con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hace unos 12 años.

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