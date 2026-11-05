CC ordena al Congreso verificar la legitimidad de las firmas de las propuestas de reformas a la Constitución

El Congreso tiene que comprobar las firmas de los ciudadanos que se incluyeron en las dos propuestas de reformas a la Constitución, que en caso de existir anomalías, se ordena al Organismo Legislativo presentar las denuncias.

Lo anterior se da por una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), que por mayoría, otorgó dos amparos provisionales a favor del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).

Un amparo era en contra del Congreso por la propuesta de reformas a la constitución que presentó Poder Ciudadano; la segunda por la iniciativa del político Carlos Pineda, posible candidato presidencial del partido político, Servir.

Las dos propuestas fueron presentadas junto a miles de firmas de ciudadanos que, a decir de los promotores, respaldan las sugerencias para modificar la Constitución Política de la República de Guatemala.

La decisión de la CC se da horas después que Edgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunció que declinan de la iniciativa de ley por una serie de amenazas que ya denunció ante el Ministerio Público (MP).

Pero los dos amparos llegaron este 5 de noviembre a la CC con un retraso en la agenda que coordina la magistrada presidenta, Annabella Morfín, pese a que otros magistrados le habían solicitado con anterioridad conocer los casos, según explicó una fuente cercana a la Corte.

Por amenazas @edgar_ortizgt, directivo de Poder Ciudadano, informa que retiran del @CongresoGuate la propuesta de reformas constitucionales enfocadas en materia de justicia. https://t.co/l1UlECZAk0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 5, 2026

La propuesta de Poder Ciudadano pese a la separación que hizo la organización civil se mantiene en el Congreso, ya que algunos diputados acuerparon la iniciativa.

La verificación

La decisión de la CC fue firmada de manera disidente, es decir, en contra, por la presidenta Annabella Morfín, nombrada por el presidente Bernardo Arévalo; y por la magistrada Astrid Lemus, titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

De manera razonada concurrente aparecen los magistrados Roberto Molina Barreto, electo por el Congreso; Dina Ochoa, electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julia Rivera, del Consejo Superior Universitario.

La concurrencia en la firma de los tres magistrados, explica una fuente, se debe a que hubo un retraso excesivo en que los dos amparos de Cedecón fueron conocidos y resueltos por el pleno constitucional.

Pero la decisión tomada por mayoría explica, paso a paso, como es que el Congreso tiene que ratificar la veracidad y legalidad de las firmas que acompañan las dos propuestas de reformas constitucionales.

Nombres y firmas legibles

Que no haya firmas ni registros repetidos

Que incluya número de DPI y/o de empadronamiento

Pedir al TSE certificación que los firmantes existan, que estén empadronadas, que no estén suspendidas de sus derechos políticos y que garantice un certificado que cada firma corresponde grafotécnicamente

Cruzar datos de firmantes con los registros de defunciones

Solicitar al Instituto Guatemalteco de Migración cruzar movimientos migratorios de los firmantes, para validar fechas y estadía en el país

Los organizadores deberán presentar el texto expuesto a los ciudadanos que firmaron las iniciativas

Habilitar un mecanismo de consulta físico o digital para que los ciudadanos verifiquen si no fueron incluidos sin su consentimiento

En caso de detectar irregularidades, la orden de la CC instruye a que se deberán de presentar las denuncias correspondientes contra los organizadores para responsabilidades de ley.