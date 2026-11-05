Poder Ciudadano retira propuesta de reformas constitucionales del Congreso tras denunciar amenazas

El abogado Edgar Ortiz, directivo del movimiento Poder Ciudadano, informó este jueves 5 de noviembre que retiraron del Congreso la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia debido a amenazas.

En una circular dirigida al Legislativo, Ortiz argumentó que, desde que comenzaron a socializar la propuesta y a recolectar firmas, su esposa, quien es directora ejecutiva de la asociación, y él han sido objeto de seguimientos y amenazas.

Recordó que en septiembre presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, pero los seguimientos y las intimidaciones continuaron, por lo que el 31 de octubre cancelaron el Congreso Ciudadano que habían convocado.

Según Ortiz, en las últimas semanas las intimidaciones alcanzaron a varios de los voluntarios y líderes departamentales, quienes participaron “en este esfuerzo de buena fe y sin otro interés que contribuir a su país”.

“Siempre hemos sostenido que una propuesta de reforma se puede discutir, cuestionar o rechazar por medio del diálogo y el debate de ideas, pero nunca con intimidación”, remarcó.

Agregó que, como la vida y la integridad de las personas están por encima de cualquier proyecto, la Asamblea General de Poder Ciudadano se reunió en sesión extraordinaria y resolvió retirar de manera irrevocable la propuesta de reforma constitucional al sector justicia que la asociación presentó ante el Congreso de la República el 28 de septiembre por petición ciudadana.

La organización había reunido alrededor de 16 mil 500 firmas para impulsar cambios al sistema de justicia.

Ortiz anunció que ahora buscarán que al menos 10 diputados de distintas bancadas presenten la iniciativa como propuesta parlamentaria. Entre los cambios planteados figuran sustituir las comisiones de postulación, establecer nombramientos escalonados para las cortes, crear una carrera judicial hasta las salas de apelaciones y eliminar la reelección de magistrados.

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