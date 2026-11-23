La aprobación y sanción del Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, abre una nueva etapa para Guatemala en la prevención y persecución de delitos informáticos.



Sin embargo, su aplicación encontrará instituciones públicas que arrastran problemas tecnológicos, falta de continuidad en sus sistemas y necesidades de personal especializado.



Armin Mazariegos, gerente de Informática de la Universidad Mesoamericana, considera que la normativa constituye un paso hacia la atención de los riesgos digitales, pero advierte que la creación de nuevas instituciones no resolverá automáticamente las vulnerabilidades existentes.



El especialista también plantea interrogantes sobre la capacidad del Ministerio Público (MP) para investigar nuevos delitos informáticos, la protección de los datos personales y los mecanismos que deberían utilizarse para medir los resultados de la legislación.



En esta entrevista, Mazariegos explica cuáles son las principales tareas pendientes y qué debería priorizar el Estado para que la ley se traduzca en una mayor protección de los ciudadanos.



¿En qué condiciones encuentra la nueva Ley de Ciberseguridad a Guatemala?



Guatemala tiene muchas asignaturas pendientes en materia tecnológica. Si revisamos los sistemas que utiliza el Gobierno, como Guatenómina o Sicoin, encontramos problemas que no se resuelven simplemente con aprobar una ley.



El país ha acumulado vulnerabilidades y todavía necesita identificar cuáles son los sistemas y recursos tecnológicos que debe proteger.



Esto incluye tanto a las grandes instituciones públicas como a las municipalidades más alejadas, que pueden tener limitaciones de equipo y personal.Una de las primeras tareas debería ser elaborar un inventario de los activos tecnológicos y determinar cuáles son las necesidades de protección.



Con ley o sin ley, Guatemala continuará enfrentando vulnerabilidades mientras no atienda esos problemas.



¿Cuáles son las principales debilidades tecnológicas que enfrenta el Estado?



Uno de los problemas es la obsolescencia de los equipos y programas informáticos.



Hay sistemas que se instalaron hace años y que no necesariamente recibieron las actualizaciones correspondientes. La tecnología cambia constantemente y Guatemala ha tenido dificultades para mantenerse al día. Mientras aparecen nuevas herramientas y amenazas, todavía existen problemas anteriores que no se han corregido.



La ley puede establecer un marco de actuación, pero eso no significa que los sistemas antiguos se modernicen o que las vulnerabilidades desaparezcan.



Se necesitan inversiones, controles técnicos y personal que pueda mantener y actualizar los sistemas.





Armin Mazariegos, gerente de Informática de la Universidad Mesoamericana. (foto Prensa Libre: cortesía)

¿Cómo influye la falta de continuidad de los gobiernos en la seguridad informática?



La rotación de personal cada cuatro años ha generado lo que se conoce como deuda técnica. Esto ocurre cuando los sistemas acumulan problemas que no se corrigen oportunamente y que terminan afectando su funcionamiento.



Puede suceder que un programa tenga una falla desde hace años y que las personas que participaron en su desarrollo ya no trabajen en la institución.



Cuando no existe continuidad en los proyectos tecnológicos, esos problemas permanecen y se convierten en vulnerabilidades.



El nuevo centro nacional de respuesta a incidentes tendrá que enfrentarse también a esa realidad: identificar problemas que no fueron detectados o que nunca se corrigieron.



La ley contempla nuevas instituciones para atender incidentes informáticos. ¿Qué desafíos tendrán?



El principal desafío será definir qué deben proteger, cuáles serán sus responsabilidades y con qué información técnica van a trabajar.



Crear una institución requiere recursos, pero también debe existir claridad sobre quién tomará las decisiones, qué sistemas estarán bajo su cobertura y cuáles serán los registros confiables para identificar problemas.



El Estado necesita controles, pero también debe establecerse hasta dónde llegarán las atribuciones de las nuevas entidades.



Si no se atienden las deficiencias que ya existen en los sistemas informáticos, esos problemas continuarán, aunque se cree un centro nacional de respuesta.





¿Qué aspectos considera pendientes en la protección de los datos personales?



Uno de los activos más importantes que deben protegerse son los datos de las personas.



No se trata únicamente de la información del Documento Personal de Identificación (DPI), sino también de expedientes médicos, datos bancarios y otros registros sensibles.

Guatemala ha avanzado en digitalizar información, pero eso no significa necesariamente que cuente con todos los mecanismos para protegerla.



La Ley de Ciberseguridad establece un marco amplio, pero todavía hay tareas pendientes relacionadas con la protección de los datos personales y la preparación de profesionales especializados.



¿Qué consecuencias podría tener la nueva ley para el Ministerio Público?



La legislación permitirá reconocer y perseguir conductas relacionadas con los delitos informáticos, pero las denuncias continuarán llegando al Ministerio Público.



Pensemos en una persona que realiza una compra por Facebook, paga Q500 y resulta estafada. Ahora puede existir una figura penal aplicable a determinadas conductas informáticas, pero eso no significa que automáticamente se resuelva el caso.



La denuncia tendrá que ser investigada y el MP necesitará recursos para atenderla.



¿Cómo debería medirse si la Ley de Ciberseguridad está dando resultados?



No deberíamos medir su éxito únicamente por el número de incidentes informáticos.



Los incidentes seguirán ocurriendo y, si mejoran los mecanismos de detección y registro, incluso podrían reportarse más casos. Lo importante será evaluar la capacidad de respuesta y recuperación.