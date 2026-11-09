Congreso conocerá 10 objeciones a la Ley de Ciberseguridad y se prepara para aprobar la ley de cine de urgencia nacional

El pleno del Congreso conocerá en la sesión de este martes 10 de noviembre las objeciones que un diputado de oposición presentó contra la nueva Ley de Ciberseguridad, que dispone un marco normativo en temas cibernéticos.

La ley, que fue aprobada luego de que la diputada Victoria Godoy Palala, quien encabeza la facción oficialista, presentó una moción para que la propuesta se conociera de urgencia nacional.

Algunos diputados, que optaron por razonar sus votos, dijeron estar de acuerdo con este proyecto, pero que lo prudente era que su aprobación se diera en tres sesiones, para estudiar a detalle los alcances de cada uno de sus artículos.

Pero los acuerdos políticos que, según fuentes legislativas se dieron alrededor del proyecto de presupuesto nacional del 2027, hizo que el pulso lo ganara el oficialismo.

Pero el pasado 5 de noviembre el diputado Ronald Portillo, de Vamos, presentó 10 objeciones contra el decreto 26-2026, que da vida a la Ley de Ciberseguridad. En el documento se plantean los cuestionamientos contra la norma, que incluyen aspectos como falta de claridad en temas de sanciones, posibles intervenciones a comunicaciones, dudas sobre los nuevos delitos cibernéticos, entre otros.

El pleno del Congreso podrá defender su decreto y rechazar las dudas sobre la nueva ley, pero en caso de ser aceptadas, la ley no sería enviada al presidente Arévalo, frenando su sanción y futura vigencia.

Anuncia apoyo

El diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque del Partido Unionista, dijo que estarán apoyando las objeciones, ya que considera que la ley sí tiene aspectos que ameritan una discusión profunda.

“Me parece que haber aprobado una ley de esa manera, con enmiendas de curul, de urgencia nacional, no es el mejor mecanismo para ese tipo de temas. Veo que hay una serie de objeciones, que nosotros como bancada las vamos a apoyar”, dijo Arzú Escobar.

El diputado explicó que la norma deja en una situación vulnerable a cualquier usuario: “es peligroso que una dirección técnica quede bajo el mando del Mingob, sobre todo, tomando en consideración que hay partes del decreto que dejan un tanto ambiguas las protecciones individuales de los usuarios”.

Arzú también criticó la forma en que el Congreso ha estado aprobando decretos de urgencia nacional, dejando ver que el oficialismo ha conseguido apoyo por negociaciones que tienen que ver con el presupuesto nacional.

“Mañana pretender aprobar la ley de cine de urgencia nacional; yo no veo cómo esto es una urgencia nacional. Caemos en el error de aprobar todo lo que se pide desde el Ejecutivo antes de aprobar el presupuesto”, criticó Arzú Escobar.

Luis Contreras, presidente del Congreso, respondió a los señalamientos de Arzú Escobar y dijo que las aprobaciones legislativas se dan por el pleno, de manera soberana, por lo que no se deben entender como decisiones particulares.

Plaza vacante y ley de cine

En la agenda de la plenaria de este martes se acordó emitir un acuerdo luego del crimen en contra del diputado Julio Portillo, representante del distrito de Zacapa, quien perdió la vida el pasado viernes 6 de noviembre.

Los diputados también van a declarar la curul vacante, para dar paso a la convocatoria del sucesor, que, según los datos de inscripción ante el Registro de Ciudadanos en las elecciones del 2023, corresponde a Marvin Esaú Rivas.

El pleno también incluyó para su primera lectura la ley de cine, que consiguió un dictamen en menos de 24 horas después de haber sido regresado a la comisión, y que, según fuentes, será un nuevo decreto impulsado por el oficialismo para ser aprobado de urgencia nacional.