¿Desde cuándo bajarán los precios de los combustibles en Guatemala por la exención de impuestos? Esto dice el Gobierno

Las gasolinas superior y regular, así como el diésel, deben amanecer este jueves 1 de octubre con una reducción en su precio debido a la entrada en vigor de la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP).

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este miércoles 30 de septiembre que, tras la publicación del Decreto 22-2026 en el Diario Oficial, las facturas por la compra de combustibles deberán reflejar desde este jueves el beneficio tributario establecido por el Congreso.

“Que habiéndose publicado esto el día de hoy, el día de mañana -1 de octubre- sus facturas ya tendrán esta medida que se ha logrado movilizar para apoyar a la economía de las familias guatemaltecas. Mañana las facturas del combustible serán más bajas”, afirmó Arévalo durante una conferencia de prensa.

El Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, entra en vigor el jueves 1 de octubre y tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2026. La normativa establece la exención temporal del IVA y el IDP para la gasolina superior, gasolina regular y diésel, y dispone que el beneficio deberá trasladarse al consumidor final.

Arévalo señaló que el Ejecutivo trabaja en el reglamento requerido por la normativa, pero afirmó que la entrada en vigencia de las exenciones no está condicionada a que ese documento haya sido aprobado.

“Los precios que encontrarán ustedes en las gasolineras a partir del día de mañana ya tendrán la reducción en el precio de los combustibles de acuerdo a lo establecido por el Congreso de la República”, agregó el mandatario.

Según el Congreso, con los precios utilizados como referencia al aprobarse la normativa, la reducción estimada alcanza hasta Q9.41 por galón de gasolina superior, Q9.10 por galón de gasolina regular y Q6.34 por galón de diésel. El cálculo contempla tanto el IVA como las tarifas correspondientes al IDP.

Precios actuales y costo de las importaciones

De acuerdo con un cable de la agencia EFE, este miércoles 30 de septiembre el galón de diésel se cotiza en Q50.41, el de gasolina superior en Q46.29 y el de gasolina regular en Q44.23.

Por la suspensión temporal de los impuestos, los análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas estiman que el fisco dejará de percibir unos Q3 mil 318 millones durante el último trimestre del año.

Gobierno menciona medidas adicionales

Arévalo indicó que en el Congreso se trabaja en un mecanismo que podría aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 si los precios internacionales de los combustibles continúan elevados, debido a que las exenciones contempladas en el Decreto 22-2026 terminan el 31 de diciembre.

El mandatario agregó que el aumento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, también tiene efectos sobre el costo de productos de la canasta básica.

Ante la reducción de cosechas provocada por la sequía, señaló que el Ministerio de Economía autorizó contingentes para la importación directa de granos básicos y su comercialización a granel, mientras la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) mantendrá vigilancia sobre los precios.

El Ejecutivo también prevé impulsar mercados locales para conectar directamente a productores y compradores en las áreas donde todavía existen cosechas, con el propósito de reducir intermediarios.

Arévalo sostuvo que las medidas buscan mitigar el impacto que el incremento internacional de los combustibles tiene sobre la economía de los hogares y afirmó que, aunque no constituyen una solución permanente, la exención temporal deberá comenzar a reflejarse desde este jueves en las estaciones de servicio.

Con información de EFE

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