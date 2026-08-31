Edwin Castellanos asume como ministro de Ambiente en sustitución de Patricia Orantes

Edwin Josué Castellanos asumirá este 1 de septiembre como ministro de Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Ana Patricia Orantes, quien dejará el gabinete del presidente Bernardo Arévalo para retomar sus funciones como diputada en el Congreso de la República, informó este lunes 31 de agosto la cartera.

Castellanos llega a la conducción del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) después de desempeñarse como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, cargo desde el cual, según un comunicado de la cartera, ha participado en la atención de asuntos relacionados con el cambio climático, la gestión de los recursos naturales y el manejo de desechos sólidos.

El relevo se produce después de que el Gobierno de Guatemala informara que Orantes dejaría el Ministerio a partir del 1 de septiembre para regresar al Legislativo. La funcionaria fue elegida diputada en la segunda casilla de la Lista Nacional por el ahora extinto partido Movimiento Semilla.

El Congreso autorizó el 11 de abril del 2024, con 138 votos, que Orantes dejara temporalmente su curul para asumir la dirección del MARN. En esa misma sesión, Luis Enrique Ventura fue juramentado para ocupar el escaño durante la ausencia de la legisladora.

Trayectoria

El comunicado detalla que Castellanos es especialista en ciencias ambientales y cuenta con una trayectoria profesional vinculada con los recursos naturales, el cambio climático, la deforestación, la gestión del agua y la biodiversidad.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, durante 25 años fue profesor investigador de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), donde también se desempeñó como decano del Instituto de Investigaciones y dirigió durante 18 años el Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad.

Antes de asumir como ministro, ejerció como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, puesto desde el cual participó en decisiones relacionadas con algunos de los principales asuntos ambientales que enfrenta el país.

En el 2016 recibió la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Indiana y máster en Química Analítica por la Universidad Estatal de Míchigan, ambas en Estados Unidos. También es licenciado en Química por la Universidad del Valle de Guatemala.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.