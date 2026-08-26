Patricia Orantes dejará el gabinete de Arévalo y regresará al Congreso el 1 de septiembre

El Gobierno de Guatemala informa que Ana Patricia Orantes dejará el cargo de ministra de Ambiente y Recursos Naturales a partir del 1 de septiembre.

Según un comunicado publicado en redes sociales, Orantes retomará sus funciones como diputada elegida en la segunda casilla de la Lista Nacional por el ahora extinto partido político Movimiento Semilla.

La administración del presidente Bernardo Arévalo agradece su gestión al frente de la cartera, enfocada en el “fortalecimiento de la institucionalidad ambiental”, así como en el desarrollo de “políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible”.

El 11 de abril del 2024, el Congreso aprobó con 138 votos el permiso a Orantes para que asumiera el cargo y dejara su curul por tiempo indefinido.

En la misma sesión plenaria, Luis Enrique Ventura fue juramentado como nuevo diputado del oficialismo. Ventura llegó al Legislativo como asesor del diputado Duvalier Castañón bajo el renglón 022.

Orantes sustituyó a María José Iturbide, quien fue destituida tras denuncias sobre el uso de vehículos y elementos de seguridad estatales para actividades personales.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/RlESu1uIAt — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) August 26, 2026

El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, anunció el 7 de abril la decisión de Arévalo sobre la destitución de Iturbide.

En el 2024, Orantes integró las comisiones de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; de Finanzas Públicas y Moneda; de Energía y Minas, y de Economía y Comercio Exterior.

La gestión de Orantes al frente del MARN es recordada por la implementación del reglamento para el manejo de desechos sólidos; las manifestaciones y los bloqueos de recolectores; las cancelaciones de licencias a proyectos mineros; el cierre del Campo Xan, y la promoción de la iniciativa de ley de aguas en Guatemala.

En una entrevista en Prensa Libre Radio, Orantes se negó a confirmar si tiene aspiraciones de participar como candidata en las elecciones de 2027.

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