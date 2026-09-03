EE. UU. advierte de nuevas revocaciones de visas para quienes amenacen las instituciones democráticas

Estados Unidos advirtió este jueves 3 de septiembre que continuará tomando medidas contra quienes considere que amenazan la seguridad y las instituciones democráticas, incluidas revocaciones adicionales de visas cuando corresponda, en momentos en que funcionarios de ese país sostienen reuniones en Guatemala enfocadas en seguridad, combate contra el narcotráfico y cooperación bilateral.

La postura fue divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala durante la visita de la subsecretaria de Estado adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett, quien se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz Ramos, y el fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna.

La representación diplomática afirmó que Estados Unidos y Guatemala reafirmaron su compromiso para combatir a narcotraficantes, redes criminales y organizaciones terroristas transnacionales que, según el pronunciamiento, amenazan a las comunidades y los procesos democráticos.

“Con la visita de la Subsecretaria Adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett, Estados Unidos y Guatemala reafirman su compromiso conjunto para desmantelar a los narcotraficantes, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales que amenazan a nuestras comunidades y los procesos democráticos. Reafirman además su compromiso de trabajar conjuntamente con nuestros países socios”, señaló la Embajada.

La sede diplomática agregó que Quintana-Lovett destacó durante sus reuniones los avances que atribuyó a la cooperación bilateral entre ambos países.

“Estados Unidos mantiene una política de CERO TOLERANCIA frente a la influencia del narcotráfico y de actores extranjeros malignos en los procesos electorales. Continuaremos tomando medidas concretas contra quienes amenacen la seguridad y las instituciones democráticas, incluidas revocaciones adicionales de visas cuando corresponda”, añadió la publicación.

La Embajada no detalló en el mensaje quiénes podrían ser objeto de esas medidas ni precisó en qué circunstancias podrían producirse nuevas revocaciones de visas.

Cooperación en seguridad

La visita de Quintana-Lovett ocurre mientras funcionarios estadounidenses mantienen contactos con autoridades guatemaltecas en asuntos relacionados con seguridad y combate contra organizaciones criminales transnacionales.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan K. Andrews, también recibió al coronel David Webb, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (JTF-Bravo), del Comando Sur de Estados Unidos, según otra publicación de la representación diplomática.

Según la publicación, la reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.

La Embajada afirmó que JTF-Bravo apoya los esfuerzos de Guatemala contra organizaciones terroristas designadas y narcotraficantes, como parte de las acciones dirigidas a combatir amenazas transnacionales.

La agenda de cooperación también ha incluido la visita de Rob Allison, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según información divulgada por la Embajada, Allison llegó a Guatemala para conocer programas que cuentan con apoyo estadounidense y están orientados al combate contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de los mecanismos de control fronterizo y el desmantelamiento de redes de narcotráfico.

La representación diplomática informó que esas acciones también buscan detener el flujo de ilícitos hacia Estados Unidos.

La Embajada señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos y Guatemala buscan fortalecer el comercio legítimo, la seguridad y la estabilidad en Centroamérica.

Por el momento, no se han divulgado detalles de las reuniones que sostendrá Allison ni de las acciones que podrían implementarse en Guatemala después de su visita.

Controles contra ilícitos

El Departamento de Estado también ha difundido información sobre las acciones de unidades caninas que trabajan en Guatemala para detectar posibles envíos ilícitos antes de que salgan del país.

“El ocultamiento en la carga no funciona. Nuestros #K9s en Guatemala están detectando envíos ilícitos antes de que los aviones despeguen. Cada maleta, cada caja, cada escondite”, señaló el Departamento de Estado en una publicación en redes sociales.

Con la visita de la Subsecretaria Adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett, Estados Unidos y Guatemala reafirman su compromiso conjunto para desmantelar a los narcotraficantes, las redes criminales y las organizaciones terroristas transnacionales que amenazan a nuestras… pic.twitter.com/JNoBKvbkUJ — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 3, 2026

El #EncargadoDeNegocios Jorgan Andrews recibió al Coronel David Webb, @JTF_Bravo de @Southcom, para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad. JTF-Bravo apoya activamente los esfuerzos de Guatemala contra organizaciones terroristas designadas y la lucha contra los… pic.twitter.com/OcHBX6Uq8I — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 3, 2026

El Subsecretario Adjunto de @StateINL, Rob Allison, está en Guatemala para conocer de cerca los programas que, con apoyo de EE.UU., están contribuyendo a combatir el crimen organizado transnacional, agilizar los mecanismos de control fronterizo y desmantelar redes de narcotráfico… https://t.co/upv0tKTyjn pic.twitter.com/nmcFSTd2uX — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 2, 2026

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