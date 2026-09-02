EE. UU. evalúa en Guatemala programas para combatir el crimen organizado transnacional

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EE. UU. evalúa en Guatemala programas para combatir el crimen organizado transnacional

Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. visita Guatemala para conocer los programas contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y los ilícitos transfronterizos.

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Rob Allison, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., visita Guatemala para conocer los programas contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuanta de X @StateINL)

Rob Allison -casco 15-, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., visita Guatemala para conocer los programas contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuanta de X  @StateINL)

Rob Allison, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU., visita Guatemala para conocer los programas que, con apoyo estadounidense, buscan combatir el crimen organizado transnacional, agilizar los mecanismos de control fronterizo y desmantelar redes de narcotráfico, según publicó la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Además, se informó que esas acciones también buscan detener el flujo de ilícitos hacia ese país.

La representación diplomática señaló que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, EE. UU. y Guatemala fortalecen el comercio legítimo, la seguridad y la estabilidad en Centroamérica.

El Departamento de Estado también publicó en sus redes sociales: “El ocultamiento en la carga no funciona. Nuestros #K9s en Guatemala están detectando envíos ilícitos antes de que los aviones despeguen. Cada maleta, cada caja, cada escondite”.

Por el momento, no se han divulgado detalles de las reuniones que sostendrá Allison ni de las acciones que podrían implementarse en Guatemala después de su visita.

Hasta finales de agosto del 2026, 32 personas habían sido capturadas en Guatemala con fines de extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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