Los jefes de bloque del Congreso aprobaron este 26 de agosto el orden día para las sesiones plenarias de esta semana. La reunión inició con la intervención del diputado Unionista, Álvaro Arzú Escobar, quien cuestionó el desorden de la agenda planteada por la Junta Directiva.

“Es una orden del día tan larga y desordenada, no entiendo, comienza en primer debate, luego por artículos y redacción final, luego regresa a segundos debates y luego a terceros debates, no es una técnica legislativa apropiada”, refirió el legislador. Aunque su observación no fue tomada en cuenta.

El primer punto para la sesión de mañana es conocer las observaciones y objeciones del Decreto 16-2024, Ley de Ampliación al Presupuesto por un monto de Q14 mil 450 millones, eta planteada por Arzú y por la diputada, Nadia de León, jefa del bloque Nosotros.

Dichos documentos señalan una serie de supuestos errores en el decreto que consideran los diputados hacen inviable que se concrete dicha ampliación.

El sexto punto de la agenda se prevé que los legisladores aprueben por artículos y redacción final la Ley de Protección de la Cuenca del Lago Petén Itzá. La iniciativa pretende la creación de la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca que cubre San José, San Benito, San Andrés, Flores, Santa Ana y San Francisco todos municipios de Petén.

El último punto se conocerá en tercera lectura la iniciativa Ley Reguladora del Sistema Portuario. Esta busca la creación de un Ente Regulador en el Sistema Portuario Nacional que mejoraría según el documento, los procesos operativos que contribuyen a la eficiencia de los puertos.

El ente rector de la Autoridad Portuaria Nacional sería el ministro de Comunicaciones y se complementaría con los ministros de Finanzas Públicas y Economía, además de los representantes del Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala -Cutrigua- y de a Asociación de Navieros de Guatemala – ASONAV-.

Este órgano colegiado se encargará de “velar por el desarrollo del Sistema Portuario Nacional” y será el responsable de normar, regular y supervisar lo dictado en la norma que busca reformarse.

Interpelaciones

Para la sesión del jueves 29 de agosto, se continuará con la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, esta solicitada por la diputada de la bancada Valor, Sandra Jovel. Además, se tiene en agenda los juicios políticos contra los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro; y Cultura y Deportes Liwy del Carmen Grazioso.