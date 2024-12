Los 48 Cantones de Totonicapán abandonan la mesa de diálogo con el Gobierno y analizan movilizaciones

Desde el año pasado, cuando Bernardo Arévalo aún era presidente electo entabló una mesa diálogo con sectores indígenas que participaban en las manifestaciones y bloqueos de octubre en apoyo al ahora mandatario.

En las reuniones participaron miembros del sector empresarial y una de ellas fue moderado por el Cardenal Álvaro Ramazzini.

El objetivo era llegar a acuerdos en medio de una crisis política que dejaba en incertidumbre los resultados electorales.

Al asumir el nuevo gobierno, la Secretaría Privada de la Presidencia se encargó de coordinar el diálogo con las comunidades indígenas y se estableció una reunión mensual entre los líderes de los pueblos y el presidente Bernardo Arévalo; sin embargo, los 48 Cantones de Totonicapán decidieron dejar de participar de los encuentros.

Según el presidente de dicha organización, Edin Zapeta, no han existido consensos con el Gobierno y tampoco se ven logros en favor de la población.

Agregó que solo participaron en las primeras reuniones (2 o 3) y ante la falta de resultados prefirieron retirarse.

“Nosotros hemos dejado de participar porque no se ve nada concreto, lejos de las mesas de diálogo, se toman las fotos y ya publican en las redes sociales que estamos trabajando con la población indígena, pero no se ven resultados. Entonces nosotros optamos por no estar participando ya en esa reunión hasta que realmente hayan acciones que demuestren que el Gobierno tiene la voluntad de apoyar al país”, sentenció Zapeta.

Entre las inconformidades que plantean los 48 Cantones está la falta de inversión en proyectos de infraestructura, educación y salud para Totonicapán; además, existe descontento con la gobernadora Delfina García, quien, según Zapeta, fue nombrada por pertenecer al partido (Movimiento Semilla), pero ha tenido una mala gestión en el departamento.

Los 48 Cantones ya expresaron esas inconformidades al mandatario, pero no vieron ningún cambio.

Una fuente que participó de las reuniones mensuales de diálogo explicó que otros representantes de pueblos indígenas también han mostrado inconformidades hacia los resultados que ha tenido el Gobierno en su primer año de gestión.

Edín Zapeta informó que el próximo 14 de diciembre la junta directiva y alcaldes de los 48 Cantones se reunirán en asamblea para tomar acciones sobre el actuar del Gobierno y entre los planteamientos se podría proponer movilizaciones ciudadanas, pero esa será decisión de la asamblea.

“Nosotros simplemente trasladamos los resultados de estas expresiones. Si no se ven resultados concretos entonces ya la asamblea tendrá la decisión de las acciones a tomar, si es llegar a manifestarnos frente al palacio o si es tomar un punto de concentración, eso ya lo define la asamblea”, refirió.

Las manifestaciones y bloqueos por 106 días

El 2 de octubre del 2023, los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Índígena de Sololá instalaron una manifestación frente a la sede central del Ministerio Público en el Barrio Gerona.

Su consigna fue exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, la del fiscal Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; además, solicitaban que se respetaran los resultados electorales de la primera y segunda vuelta que posicionaron a Bernardo Arévalo como el ganador de la Presidencia.

Las protestas incrementaron con los días y sumaron a otras organizaciones indígenas llegando a bloquear 41 tramos carreteros del país, pero el plantón frente al MP se retiró hasta después de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 14 de enero pasado. En total fueron 106 días de protestas.

Presidencia evade cuestionamientos

Se solicitó al departamento de prensa de la Presidencia una entrevista con el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, pero no hubo respuesta a la petición y únicamente se envió una postura por medio de una aplicación de mensajería.

En la solicitud se cuestionó la postura del presidente Bernardo Arévalo ante los señalamientos de los 48 Cantones ante la falta de implementación de proyectos en Totonicapán y la decisión de abandonar el diálogo.

También se pidió una postura por el distanciamiento, pese a que fue una organización que defendió los resultados electorales el año pasado.

La presidencia respondió que el Diálogo Nacional del presidente y autoridades indígenas y ancestrales integra a los pueblos mayas, xinca y garífuna.

“En el caso del departamento de Totonicapán se cuenta con la participación activa de la Junta Directiva de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán. La actual Junta Directiva de los 48 Cantones ha sido invitada a participar de ese espacio y aunque actualmente no ha participado directamente en dichas asambleas, el Gobierno sí mantiene un vínculo a través de un diálogo bilateral con ellos”, señaló la Presidencia.