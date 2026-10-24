Partido Viva proclama a candidatos a binomio presidencial y para alcalde de la capital

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Partido Viva proclama a candidatos a binomio presidencial y para alcalde de la capital

El partido Visión con Valores (Viva) celebró su asamblea nacional para proclamar a sus candidatos de cara al próximo proceso electoral.

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Partido Viva desarrolla su asamblea en un hotel de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Partido Viva desarrolla su asamblea en un hotel de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El partido Visión con Valores (Viva) celebró este sábado 24 de octubre su asamblea nacional, en la que proclamó a sus candidatos para las próximas elecciones generales.

Durante la actividad, efectuada en un hotel de la capital, los integrantes del partido proclamaron a Armando Damián Castillo Alvarado como candidato a la Presidencia y a Luis Miguel Ralda Moreno como candidato a la Vicepresidencia. Este último fue ministro de la Defensa durante el gobierno de Jimmy Morales.

En declaraciones a la prensa, Castillo Alvarado afirmó que Viva es un partido “ordenado y con propósito” y aseguró que harán las cosas bien desde el principio.

Explicó que efectuaron las asambleas en un tiempo prudente y añadió que, al integrar el binomio presidencial, buscaron enviar un mensaje claro a la población sobre sus prioridades de gobierno.

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Según Castillo Alvarado, de resultar electos, trabajarán en temas de seguridad y en el control de las cárceles.

Por su parte, Ralda Moreno afirmó que, de ganar las elecciones, ambos trabajarán con carácter para cumplir el plan de gobierno. También indicó que la seguridad será uno de sus principales enfoques.

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Durante la asamblea, la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega fue proclamada candidata a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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