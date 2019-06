Sandra Torres: “Los magistrados del TSE están en Ley”

Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido UNE. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La candidata de la UNE resultó ganadora de la primera vuelta electoral, aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todavía no oficializa los resultados, con 25.65 por ciento de los votos emitidos el 16 de junio.

Torres conversó con Prensa Libre acerca de la coyuntura nacional, en donde, asegura, se le debe dar respaldo a los magistrados del TSE y apoyar la institucionalidad del proceso.

A nueve días de las elecciones aún no se oficializan los resultados ¿Qué opina de esto?

El partido fijó su postura el viernes pasado, claramente no hubo fraude, es un fantasma que andan inventando grupos interesados en quitarle legitimidad al proceso electoral.

¿Es suficiente la respuesta del TSE?

Está dentro de la Ley los días que se está tomando el Tribunal Supremo Electoral, hay que leer bien la Ley Electoral, porque ellos están dentro del marco de la Ley. Los días que se han tomado han sido por los reclamos de ciertos municipios.

Nosotros hemos fijado nuestra postura de respetar la institución y darles respaldo a los magistrados del TSE, obviamente tienen que componer algunas desavenencias, vimos algunos reclamos, pero las actas ahí están, las juntas electorales las firmaron.

¿Qué influyó para tener la situación actual?

En el TSE cometieron algunos errores que se pudieron prever, pero en un proceso electoral siempre ha habido reclamos, no es primera vez que se queman urnas y se hacen reclamos porque los candidatos no están de acuerdo con los resultados.

Insiste en que no hay fraude electoral

La Organización de Estados Americanos ya certificó que no hay fraude, reconocen que pudo haber descontentos o números que no cuadraron, que se atienden los reclamos. Otras personalidades ya dijeron que revisó y que lo que se revisó fueron actas aleatorias y es válido para el proceso.

¿Quiénes son esos grupos interesados en generar inestabilidad en el país?

Podría decir que es el gobierno de Jimmy Morales el que está detrás de todo esto. Me llama la atención los comentarios que él hace sobre el proceso y que el partido oficial esté oficiosamente haciendo reclamos y videos, incitando a campaña negra, tratando de quitarle legitimidad al proceso.

Algunos candidatos piden revisar las actas a través de una auditoria extranjera ¿Está de acuerdo?

No tengo ningún problema, pero estamos ya contra el tiempo, la segunda vuelta es el 11 de agosto y necesitamos que el TSE declare a los que entramos a la segunda vuelta y que hagan todas las auditorías que quieran, pero ya que se defina esto y que sea a la menor brevedad posible, siempre cumpliendo los tiempos de la Ley.

¿Es necesario retrasar la segunda vuelta?

No se puede correr la fecha de la segunda vuelta porque está estipulado en la Ley Electoral, que es de rango constitucional, hay que respetar la fecha del 11 de agosto. Hay algunos interesados en que eso suceda, pero no puede pasar. Ese es el interés de personas que están detrás de todo esto.

El jefe de Inspección General del TSE anunció que no se puede hacer campaña todavía

Nosotros somos muy respetuosos de la Ley Electoral, la hemos respetado y la seguiremos respetando, damos el ejemplo.

¿Qué hará mientras se oficializan los datos?

Estoy avanzando en pláticas con gobiernos locales, estamos haciendo invitaciones con nuestras fuerzas a nivel local, comencé una gira para agradecer a las bases del partido. Nosotros seguimos avanzando, pero igual nos preocupa la situación, y la coyuntura actual porque hay una mezcla de opiniones.

#Ahora | En conferencia de prensa el partido UNE rechaza fraude electoral y señala campaña negra en su contra y en contra de su candidata presidencial, Sandra Torres. Vía @DadianaC_gtv pic.twitter.com/3X1iRzBKXg — Prensa Libre (@prensa_libre) June 21, 2019

¿La situación la desconcierta?

No me causa incertidumbre, para nada. Lo único que le pido al TSE es que le aclare a quienes tengan dudas y les digo a los demás partidos políticos que respetemos la institucionalidad y respaldemos a las instituciones y si tienen dudas tienen derecho que se les aclaren, pero no generar otro tipo de acciones.

