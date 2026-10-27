Wilberto Julián Rojas asume como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del Minfin

Wilberto Julián Rojas asumió este martes 27 de octubre como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), informó la cartera en un comunicado, en el que señaló que el funcionario tiene el compromiso de dar continuidad a la política fiscal del país.

De acuerdo con la misiva, el funcionario es contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Cuenta con una maestría en Fiscalización de la Administración Pública por la Universidad Galileo y tiene cierre de pénsum del Doctorado en Auditoría Financiera con Énfasis en Control Interno Gubernamental.

Según la información divulgada por el Minfin, Rojas cuenta con experiencia en distintas instituciones del sector público, particularmente en áreas relacionadas con la fiscalización, la administración financiera y los fideicomisos.

Agrega que, en su trayectoria profesional figura su desempeño como director de la Dirección de Fideicomisos del Minfin y jefe departamental de Fiscalización en la Contraloría General de Cuentas.

También trabajó como analista financiero de fideicomisos en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Además, ocupó cargos de técnico especializado en Proyectos de Desarrollo y contador general en la Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala, así como de asesor financiero, contador general y asistente contable en el Fondo de Desarrollo Local Guatemala.

Experiencia académica

El Minfin detalló que Rojas también ha desarrollado actividades docentes en programas de licenciatura y maestría en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la Universidad Galileo y la Usac.

Asimismo, ha participado como capacitador en la Contraloría General de Cuentas en asuntos relacionados con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y las contrataciones públicas.

Su formación complementaria incluye diplomados y cursos sobre derechos humanos de las mujeres, ética y transparencia, legislación contra la corrupción, contrataciones del Estado y administración pública.

Wilberto Julian Rojas asume como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, con el compromiso de dar continuidad a la política fiscal. @jmenkos @BArevalodeLeon @GuatemalaGob https://t.co/QeXqL7fQqx — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) October 27, 2026

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