Premios BAFTA: la gala de este domingo estará marcada por el drama y la música

Londres, 15 feb (EFE).- El drama papal ‘Cónclave’, del director alemán Edward Berger, parte como favorita con 12 nominaciones a los Premios BAFTA en su 78 edición, posiblemente la más musical de la historia de los galardones, que celebran la gala de entrega este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Le sigue de cerca ‘Emilia Pérez’, con 11, y el filme ‘The Brutalist’, que opta a alzarse con 9 máscaras doradas. Con menos opciones, figuran ‘Anora’, ‘Dune: Parte 2’ y ‘Wicked’, empatadas a 7; y la irlandesa ‘Kneecap’ y ‘A Complete Unknown’, con 6.

La música es protagonista en gran parte de las películas que optan a la máscara dorada este 2025, empezando por el “narcomusical” ‘Emilia Pérez’, pero también con la adaptación del musical de Broadway ‘Wicked’; el biopic de Bob Dylan ‘A Complete Unknown’ y ‘Kneecap’, sobre un trío de raperos de Belfast que cantan en gaélico irlandés.

En cambio, son las cintas dramáticas, en concreto ‘Cónclave’ y ‘The Brutalist’, las que lideran las apuestas para adueñarse este domingo de los BAFTA en las categorías principales.

Berger opta a repetir la hazaña de 2023, cuando se llevó el galardón de Mejor Película y Mejor Dirección con la bélica ‘All Quiet on The Western Front’; aunque no se lo pondrá fácil el filme “The Brutalist”, del estadounidense Brady Corbet, que aspira a ser la ganadora sorpresa tras triunfar en los Globos de Oro.

‘The Brutalist’ también tiene casi asegurada la categoría de Mejor Actor Protagonista, pues todo parece indicar que Adrien Brody conseguirá su primera máscara dorada y podrá resarcirse de su nominación en 2003 por ‘El Pianista’; aunque no es descartable que los BAFTA barran para casa y se lo otorguen al británico Ralph Fiennes por ‘Cónclave’.

En la de Mejor Actriz Demi Moore (‘The Substance’ – ‘La Sustancia’) se perfila como la que más posibilidades tiene de arrebatarle el galardón a la española Karla Sofía Gascón (‘Emilia Pérez’), que no acudirá a la gala del domingo tras el revuelo suscitado por sus publicaciones racistas y xenófobas en redes sociales y que han dejado tocada la candidatura de su película en la carrera a los Óscar.

Las esperanzas de ‘Emilia Pérez’, del director francés Jacques Audiard, residen este domingo en la categoría de Mejor Actriz de Reparto (con la dominicana Zoe Saldaña y Selena Gómez como candidatas), y los BAFTA se presentan como la gran prueba de fuego que podría demostrar su robustez frente al escándalo de Gascón o acabar convirtiéndola en la gran perdedora de la noche.

Por el galardón a Mejor Película de habla no inglesa, el filme de Audiard tendrá como principal rival al ‘I´m Still Here’ (‘Aún sigo aquí’) del director brasileño Walter Salles, que podría engrosar su palmarés con un tercer BAFTA, tras los conseguidos en 1999 con ‘Central do Brasil’ y en 2005 con ‘Diarios de motocicleta’ en esa misma categoría.

La cuota española la completa el director murciano José Prats, que, tras conseguir un premio Annie, aspira asimismo a lograr el BAFTA a Mejor Cortometraje de Animación por ‘Adiós’, una coproducción hispano-británica de 8 minutos que habla sobre la marcha de un hijo al extranjero y el dolor de los que se quedan en la España vaciada.

El actor británico David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) repetirá por segundo año consecutivo como maestro de ceremonias de la gala, que contará con actuaciones de la banda Take That y el actor de ‘Wicked’ Jeff Goldblum; así como entregadores de la talla de Pamela Anderson, Camila Cabello u Orlando Bloom, entre otros.

Quienes no asistirán presencialmente al Royal Festival Hall serán los miembros de la familia real británica, ni siquiera el príncipe Guillermo en calidad de presidente de BAFTA, que en 2024 acudió en solitario y en esta ocasión aparecerá en un vídeo pregrabado. EFE

rb/fpa