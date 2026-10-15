Puente Manuel José Arce: cómo funcionará el nuevo paso fronterizo, qué cambiará y cuáles serán las condiciones para cruzarlo

El puente Manuel José Arce, habilitado este 15 de octubre de 2026, conecta Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, Jutiapa, con La Hachadura, en Ahuachapán, El Salvador, a través del río Paz.

La estructura tiene 420 metros de longitud y cuatro carriles, dos en cada sentido, para facilitar el tránsito de vehículos y mercancías entre ambos países. El proyecto también incluyó la pavimentación de 1.4 kilómetros de carretera de acceso en el lado guatemalteco.

Quienes utilicen este paso fronterizo no tendrán que pagar por cruzarlo. El Departamento de Comunicación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó a este medio que no se cobra peaje por transitar sobre el mismo.

Vista panorámica del puente binacional Manuel José Arce y sus vías de acceso, que conectan las rotondas de Guatemala y El Salvador. (Foto, Prensa Libre: cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

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¿Cómo funcionarán los controles en la frontera?

De acuerdo con información publicado en redes sociales del Gobierno de El Salvador, el nuevo paso reúne en un mismo lugar los controles de migración, aduanas, Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) y atención al viajero. También dispone de dos escáneres para revisar mercancías y carriles diferenciados para vehículos livianos y pesados.

Estas instalaciones buscan agilizar las revisiones fronterizas y facilitar el tránsito tanto de viajeros como de transporte de carga, que utiliza esta ruta para movilizar mercancías entre Guatemala y El Salvador.

Según las autoridades salvadoreñas, con esto se reducirán los tiempos para cruzar la frontera, que sería en menos de 30 minutos.

¿Qué pasará con el antiguo paso fronterizo?

Antes de la construcción del nuevo puente, el cruce funcionaba con una vía para cada sentido. Según información publicada por el Gobierno de El Salvador en sus redes sociales, esa infraestructura permitía el paso de alrededor de 1 mil 500 vehículos.

Con el nuevo puente binacional, la capacidad de atención será de 4 mil unidades de transporte, de acuerdo con la misma fuente.

Sin embargo, el paso anterior todavía funciona. El CIV informó que, por ahora, las autoridades de Guatemala y El Salvador no han definido si lo cerrarán en el futuro.

¿Por qué es importante esta conexión entre Guatemala y El Salvador?

La frontera de Ciudad Pedro de Alvarado, en Jutiapa, Guatemala y La Hachadura, en El Salvador, es uno de los principales puntos de conexión comercial entre ambos países.

De acuerdo con el CIV, por esta ruta transita buena parte de las exportaciones e importaciones que se movilizan hacia Centroamérica y Panamá. Por ello, contar con más carriles y mejores instalaciones fronterizas busca facilitar el paso del transporte y el movimiento de mercancías.

¿Qué aportó Guatemala y cuánto invirtió El Salvador?

Los dos países asumieron responsabilidades distintas para concretar el proyecto.

El Salvador estuvo a cargo de la construcción del puente, cuya inversión asciende a US$32 millones, según informó el presidente Nayib Bukele.

Por su parte, Guatemala se comprometió a adquirir los derechos de vía necesarios para conectar la estructura con su territorio. El presidente Bernardo Arévalo explicó que se adquirieron seis terrenos, cuya compra tuvo un costo total de Q10 millones 523 mil 377.16, según datos proporcionados por el CIV a este medio. El monto equivale a aproximadamente US$1.38 millones.

Además, la Municipalidad de Moyuta donó un terreno en Ciudad Pedro de Alvarado para la construcción de la rotonda de acceso al puente.

Con estos aportes, ambos países participaron en el desarrollo de una conexión fronteriza destinada a facilitar el tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador.