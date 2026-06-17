Salud denuncia una “estructura organizada” que funcionó en el gobierno de Giammattei para compra de medicamentos durante la pandemia del covid-19

El Ministerio de Salud presentó este 17 de junio una nueva denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei por la compra del medicamento remdesivir, utilizado durante la pandemia de la covid-19 en pacientes en estado grave.

Los señalamientos apuntan a la agilización del registro de una marca específica del fármaco para dejar fuera a la competencia; la adquisición del producto sin una justificación técnica y con sobrevaloración, lo que llevó a un sobreabastecimiento en los hospitales, así como a la presunción de la compra de producto falsificado, lo que representó un riesgo para la salud de los guatemaltecos.

Mynor Melgar, de la Unidad de Asuntos Internos del ministerio, indicó que este caso revela una "estructura organizada" que vincula a trabajadores del Ministerio de Salud con proveedores, “para causar un perjuicio económico al Estado en beneficio propio”.

La acusación involucra a jefes del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, a la viceministra técnica del Ministerio de Salud, al evaluador profesional de autorizaciones sanitarias, al coordinador de autorizaciones sanitarias, a representantes legales de las empresas involucradas, a directores de hospitales y a la ministra de Salud durante el gobierno de Giammattei.

Esta es la segunda denuncia por el mismo caso, pues la primera se presentó en el 2024 y fue desestimada por el MP durante la gestión de Consuelo Porras.

Melgar indicó que se añaden nuevos hallazgos a la acusación y que ahora se busca que se cambie el estatus de desestimado y se continúe con la investigación.

Línea de tiempo

La pandemia de la covid-19 se declaró el 11 de marzo del 2020 y terminó el 5 de mayo del 2023. Durante los dos primeros años, el Ministerio de Salud adquirió el medicamento remdesivir, con el nombre comercial DESREM, a la empresa AVIVFarmacéutica, la cual fue favorecida con la agilización de trámites de certificado de registro sanitario para ser la única en el mercado. Las compras ascendieron a Q69.8 millones entre agosto del 2020 y junio del 2021.

De acuerdo con la investigación de Salud, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de la covid-19, y el remdesivir no estaba incluido. El 1 de mayo de ese año, el fármaco original obtuvo la aprobación de la FDA y luego se autorizó la fabricación de genéricos.

A través del Acuerdo Ministerial 172-2020 se flexibilizaron en Guatemala los trámites para la homologación de medicamentos producidos en el extranjero y se incluyó al remdesivir como medicamento esencial para atender a pacientes con coronavirus, aunque no figuraba en la lista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con la publicación de la normativa ingresó la primera solicitud de inscripción del medicamento bajo la denominación comercial DESREM, presentada por la empresa AVIVFarmacéutica, proceso que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines concluyó en siete días, plazo que Melgar considera corto para cumplir los requisitos y las normativas correspondientes.

Aseguró que algunos procesos se autorizaron en minutos, lo que orienta a pensar que hubo un contubernio entre las autoridades que emitieron la resolución y la empresa proveedora para dejarla como única oferente en el mercado, pues para otras marcas del medicamento los trámites se dilataron. Esto fue expuesto en la denuncia de julio del 2024 ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

Cuando el mercado se abrió a otras marcas, la droguería La Botica se sumó a la venta con el medicamento REMDAC y, junto con AVIVFarmacéutica, vendieron al Estado Q143 millones durante los dos primeros años de la pandemia. El vial tenía un precio promedio de Q2 mil 500.

Otros hallazgos

De acuerdo con Melgar, la investigación realizada sobre el medicamento remdesivir se basa en fuentes abiertas y documentación del ministerio.

A los hallazgos se suma la presunción de que los medicamentos distribuidos en el país estaban alterados y que los números de registro no coincidían.

"Hay una línea de averiguación que orienta a que una buena parte del producto que se vendió a Guatemala es falso", indicó, pero este extremo debe ser comprobado mediante estudios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a solicitud del MP.

Por otro lado, se logró establecer que los hospitales hicieron compras superiores a los requerimientos del medicamento durante la pandemia, sin una justificación técnica.

En el caso del Hospital de Cuilapa, en diciembre del 2020 compró 2 mil 500 viales y, para abril de este año, tenía en existencia 2 mil 128. Lo mismo ocurrió en el Hospital de Nebaj, que de 1 mil 284 frascos adquiridos durante la pandemia aún tenía 422 en el primer cuatrimestre de este año.

La nueva denuncia también documenta que la cláusula que obligaba a los proveedores a cambiar el producto vencido no se cumplió. Son 1 mil 700 viales que permanecen en bodega hasta que se resuelva el caso.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, indicó que tiene altas expectativas de que el MP investigue el caso y que continuarán presentando más denuncias.

Julio Flores, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), señaló que con esta denuncia el Ejecutivo ha presentado 445 casos de corrupción y que uno de cada cuatro ha sido presentado por el Ministerio de Salud.