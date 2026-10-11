“Se me heló la sangre”: testigos relatan cómo fue la explosión en aeropuerto de Arabia Saudita que deja muertos, heridos y escenas de pánico

Una fuerte explosión sacudió el sábado el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, y desató el pánico entre cientos de pasajeros que intentaban ponerse a salvo. El ataque, atribuido a los hutíes de Yemen, dejó 12 muertos y más de 300 heridos, según la información difundida por medios locales.

El impacto provocó un violento temblor en las instalaciones aeroportuarias. Entre las escenas de desesperación, los testigos describieron a personas que corrían con heridas graves, rostros ensangrentados y pasajeros que auxiliaban a las víctimas.

"Escuché un ruido muy fuerte, tan fuerte que sentí que el aeropuerto se estremecía", relató a un residente de Riad, de 32 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

El testigo explicó que, cuando comenzaron a sonar las alarmas, los pasajeros de la terminal 3 corrieron en busca de refugio.

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", otros "habían perdido una mano o un brazo" o corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", contó.

"Se me heló la sangre. No sabía adónde ir ni qué hacer", recordó el sobreviviente.

El personal de seguridad trasladó al hombre y a otros pasajeros a una planta inferior del aeropuerto, donde permanecieron durante una hora antes de recibir autorización para abandonar las instalaciones.

Hospitales atienden a víctimas del ataque

Las autoridades consideraron el ataque como el más mortífero registrado en Arabia Saudita en más de una década, en medio de una nueva escalada del conflicto con los combatientes hutíes, respaldados por Irán.

Un portavoz militar saudita calificó lo ocurrido de "crimen de guerra en toda regla".

Ante la cantidad de víctimas, el Ministerio de Salud activó los protocolos de emergencia en los hospitales de Riad y ordenó a los médicos presentarse en los centros asistenciales de la capital.

"Las cifras eran mucho más altas que cualquier cosa que hubiera visto aquí antes", declaró a la AFP un médico que atendió la emergencia.

Entre los afectados había peregrinos que viajaban hacia La Meca y llegaron a los hospitales con sus sudarios blancos manchados de sangre.

"Los pacientes tenían graves heridas en las extremidades y fragmentos de vidrio incrustados en la cara y los ojos", explicó el médico.

Temor entre los residentes de Riad

El ataque también aumentó la preocupación entre los habitantes de la capital saudita, quienes cuestionan la falta de información oficial sobre las amenazas y los bombardeos.

De acuerdo con los testimonios recogidos, las autoridades han reducido las comunicaciones sobre los ataques hutíes y los mensajes de alerta que antes recibían los residentes han dejado de emitirse durante las últimas semanas.

"Quiero irme de aquí", expresó a la agencia un vecino de Riad, frustrado por la situación.

"Entiendo que no quieran causar pánico, pero que hablen con nosotros. Los canales de comunicación nos tranquilizarán", agregó.