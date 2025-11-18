Soldaban una pipa con residuos inflamables y esta explotó: tres adultos y un menor resultaron heridos

Cuatro personas resultaron con quemaduras luego de que una cisterna explotara debido a trabajos de soldadura, informaron este martes 18 de noviembre los Bomberos Municipales Departamentales.

El incidente ocurrió en el caserío Agua Blanca, aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, El Progreso, donde tres adultos y un menor sufrieron quemaduras y lesiones en distintas partes del cuerpo al explotar una pipa que transportaba aceite quemado.

Según informaron los socorristas, las cuatro personas realizaban trabajos de soldadura en la cisterna; sin embargo, debido a que esta almacenaba un producto inflamable, se produjo una explosión a causa de la acumulación de gases.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a la sala de urgencias del Hospital Nacional de Guastatoya.

Los socorristas hicieron un llamado a quienes se dedican a la soldadura a tomar precauciones en estos casos, ya que las cisternas acumulan gases inflamables que pueden resultar peligrosos y provocar explosiones mortales.