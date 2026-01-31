Sube a 11 el número de policías asesinados en ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18

El número de agentes muertos por atentados armados, presuntamente cometidos por integrantes del Barrio 18, subió a 11 este sábado 31 de enero, tras confirmarse el fallecimiento de uno de los policías heridos durante los hechos del 18 de enero.

García Hernández resultó herido de bala durante un ataque armado en la 3.ª avenida de Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva. El hecho fue parte de una serie de atentados coordinados contra las fuerzas de seguridad, tras el control estatal de tres cárceles, cuyos internos se amotinaron.

Según el reporte oficial, el agente se encontraba junto con su compañero Luis Alexander Zetino Pérez en un puesto fijo, cuando fueron emboscados por hombres armados que se desplazaban en un vehículo rojo.

Zetino Pérez murió en el lugar. García Hernández, gravemente herido, fue trasladado al IGSS, zona 7 de Mixco, donde falleció este sábado.

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil atribuyen los ataques a represalias de la pandilla Barrio 18. Debido a esta situación, el Gobierno decretó estado de sitio en todo el país.

En diversas zonas se han intensificado los operativos y patrullajes preventivos, mientras que la cúpula policial reiteró que no cederá ante los embates de estructuras criminales. Las honras fúnebres del agente García Hernández se efectuarán este jueves en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, posiblemente a las 11.00 horas.

La Policía Nacional Civil lamenta el trágico fallecimiento del Agente de PNC, Sergio Iván García Hernández. Rogando a Dios, fortaleza y resignación para su familia, ante tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/z48oahFGnd — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 1, 2026

