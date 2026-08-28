Accidente de tránsito deja tres hombres muertos entre San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la madrugada de este viernes 28 de agosto atendieron una emergencia por un accidente de tránsito en el kilómetro 33.5 de la Ruta Nacional 10.

El percance ocurrió en la ruta entre San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas, donde los socorristas localizaron a tres hombres fallecidos.

Los cuerpos de las víctimas y una motocicleta quedaron esparcidos sobre los carriles.

Según medios locales, una persona resultó herida y otra motocicleta estuvo involucrada.

En otro hecho, Provial reportó un automóvil volcado en el kilómetro 53 de la ruta CA-1 Oriente, en el Libramiento de Barberena, Santa Rosa. El automotor obstruye el carril derecho hacia occidente.

Accidentes en la capital

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, informó que un vehículo quedó encunetado tras derrapar en el tramo entre la ruta al Atlántico y la calzada La Paz, en la zona 18.

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Otro vehículo chocó contra el viaducto en el Anillo Periférico y 22 avenida de la zona 11, frente a la colonia San Jorge. Según Montejo, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

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