Accidente en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico complica el tránsito hacia el sur en Villa Nueva

Un accidente ocurrido este lunes 15 de diciembre en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, provocó serias complicaciones en el tránsito con dirección hacia el sur, informaron las autoridades.

El incidente, en el que un camión colisionó contra la base de un viaducto peatonal, obligó al cierre total de la vía mientras socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales liberaban a una persona atrapada en la cabina del vehículo.

La víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.

Como consecuencia, la carga vehicular en la ruta CA-9 Sur se intensificó, generando largas filas de automóviles.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva fueron desplegados al sector para coordinar desvíos y agilizar la circulación.

Las autoridades hacen un llamado a los automovilistas a mantener la calma, conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes en el área.