Accidente en Villa Nueva: Video capta momento en que tráiler choca contra locales 

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Accidente en Villa Nueva: Video capta momento en que tráiler choca contra locales 

Cámara capta el momento en que tráiler choca contra locales comerciales en mercado de Villa Nueva.

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Un video revela el momento en que un tráiler cargado con costaneras perdió el control y chocó contra al menos 12 locales comerciales del mercado central de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) local indicó que el accidente ocurrió en la 5a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de ese municipio.

El paso vehicular permanece cerrado y agentes de la PMT han colocado selecto sobre el aceite derramado en el asfalto.

Las imágenes muestran que varios locales quedaron con daños graves. Una falla en el sistema de frenos habría provocado el accidente del tráiler.

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Los Bomberos Voluntarios reportaron que el piloto del tráiler sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue atendido en el lugar.

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Las pérdidas materiales ocasionadas por el impacto del vehículo de transporte pesado aún no han sido cuantificadas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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