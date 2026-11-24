Roxana Baldetti, La ex vicepresidenta de Guatemala y sentenciada a presión por el caso Agua Mágica, afirmó ante los medios de comunicación que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la movilidad y, con el tiempo, puede comprometer funciones esenciales del organismo, como el habla y la respiración.

Mientras realizaba los protocolos de ingreso a las Torres de Tribunales, este 24 de noviembre, la exfuncionaria compartió con los periodistas que su madre había padecido esta enfermedad y fallecido a causa de ella. Además, mencionó que su hermana también enfrenta este padecimiento.

La enfermedad que la exvicepresidenta afirma padecer también ha sido diagnosticada a reconocidas figuras del mundo de la ciencia, el deporte y el entretenimiento, entre ellas el físico Stephen Hawking y el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg.

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¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

De acuerdo con una publicación de Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo.

Estas células, conocidas como neuronas motoras, se deterioran progresivamente hasta dejar de transmitir señales a los músculos. Como consecuencia, la persona pierde fuerza muscular y experimenta dificultades para realizar actividades cotidianas.

Aunque inicialmente puede manifestarse con síntomas leves, como espasmos musculares o debilidad en una extremidad, conforme avanza puede afectar la capacidad para caminar, hablar, comer y respirar.

Esta enfermedad también se conoce como mal de Charcot o enfermedad de Lou Gehrig, en referencia al beisbolista estadounidense que recibió el diagnóstico en 1939.

Actualmente, según el mismo sitio web, no existe una cura para la ELA. Sin embargo, continúa la investigación de tratamientos que permitan ralentizar su progresión, controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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¿Cuáles son los primeros síntomas de la ELA?

Según Mayo Clinic, los síntomas varían de una persona a otra, dependiendo de las células nerviosas afectadas. En sus primeras etapas, algunas manifestaciones pueden pasar inadvertidas o confundirse con otros problemas de salud.

Por lo general, la enfermedad comienza en las manos, los pies, los brazos o las piernas y, posteriormente, se extiende a otras partes del cuerpo.

Sin embargo, la ELA no suele afectar los sentidos, como el gusto, el olfato, el tacto y la audición.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas.

Tropiezos y caídas frecuentes.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Pérdida de fuerza o destreza en las manos.

Dificultad para hablar o tragar alimentos.

Calambres y espasmos musculares.

Episodios involuntarios de llanto o risa.

Cambios en el comportamiento o en la forma de pensar.

¿La esclerosis lateral amiotrófica es hereditaria?

Aunque en la mayoría de los casos se desconoce la causa exacta de la enfermedad, Mayo Clinic señala que en aproximadamente el 10% de los pacientes se identifica una causa genética.

En los casos hereditarios, dependiendo de la variante genética involucrada, los hijos pueden tener hasta un 50% de probabilidades de heredar el gen asociado con la enfermedad. No obstante, heredarlo no implica necesariamente desarrollarla.

Además de la predisposición genética, existen otros factores de riesgo asociados con la ELA, entre ellos la edad avanzada, el tabaquismo y la posible exposición a determinadas sustancias ambientales.

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con ELA?

Una de las principales complicaciones de la esclerosis lateral amiotrófica ocurre cuando la enfermedad debilita los músculos responsables de la respiración, lo que puede hacer necesario el uso de dispositivos de asistencia respiratoria.

Asimismo, conforme avanza el padecimiento, pueden surgir dificultades para comunicarse, alimentarse y mantener una nutrición adecuada. En algunos casos, también se presentan alteraciones cognitivas.

Según Mayo Clinic, las personas con ELA suelen vivir entre tres y cinco años desde la aparición de los primeros síntomas. Sin embargo, algunas pueden vivir 10 años o más.

La evolución de la enfermedad es diferente en cada paciente, por lo que estas cifras no determinan el pronóstico individual de una persona.

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Famosos que han padecido esclerosis lateral amiotrófica

A lo largo de la historia, distintas personalidades del ámbito científico, deportivo y artístico han dado visibilidad a esta enfermedad. Algunos de los casos más conocidos son:

Luis Bradley

El exfutbolista guatemalteco Luis Bradley fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en marzo del 2014. En el 2015 compartió con Prensa Libre cómo enfrentaba la enfermedad. Falleció en el 2018, cuatro años después de recibir el diagnóstico.

Lou Gehrig

El beisbolista estadounidense de los Yankees de Nueva York, conocido como The Iron Horse, fue diagnosticado en 1939, año en el que se retiró del deporte profesional.

El 4 de julio de ese mismo año pronunció su reconocido discurso de despedida. Falleció el 2 de junio de 1941, a los 37 años. Su caso dio origen al nombre enfermedad de Lou Gehrig, utilizado principalmente en países de habla inglesa.

Stephen Hawking

El reconocido físico teórico británico Stephen Hawking recibió el diagnóstico a los 21 años.

Pese a las limitaciones físicas que desarrolló, continuó con sus investigaciones científicas y vivió con la enfermedad durante más de cinco décadas, hasta su fallecimiento en el 2018, a los 76 años.

with all control of my body gone, I use a program through a cheek muscle attached to a sensor to choose my words. https://t.co/TRZVWhKKEA — Stephen Hawking (@TheScientist_SH) January 8, 2016

Stephen Hillenburg

El creador de la serie animada Bob Esponja hizo público su diagnóstico en el 2017. Falleció el 26 de noviembre del 2018, a los 57 años, en California, Estados Unidos.

The Creator Who Gave the World Bikini Bottom, Stephen Hillenburg Passed Away Eight Years Ago This November at Just 57 🍍🕊️ Remembering a true legend 💗 Stephen Hillenburg didn’t just create a cartoon he built an entire world. His love of marine life, offbeat humor, and wonderfully strange imagination came together in SpongeBob SquarePants, giving audiences SpongeBob, Patrick, Squidward, Mr. Krabs, Sandy, Plankton, Gary, and countless unforgettable moments. What began as one animated series grew into a cultural phenomenon loved by children and adults alike. Before Bikini Bottom, Hillenburg helped shape Rocko’s Modern Life as a writer and creative director. He later directed, wrote, and produced The SpongeBob SquarePants Movie, while continuing to guide the franchise through television and later films. His influence can still be felt in the humor, optimism, and unmistakable personality of the world he created. Some of his most memorable creations and projects included: • SpongeBob SquarePants — SpongeBob SquarePants • Patrick Star — SpongeBob SquarePants • SpongeBob SquarePants — Creator / Executive Producer • Squidward Tentacles — SpongeBob SquarePants • Eugene H. Krabs / Mr. Krabs — SpongeBob SquarePants • Sheldon J. Plankton — SpongeBob SquarePants • Sandy Cheeks — SpongeBob SquarePants • The SpongeBob SquarePants Movie — Director / Writer / Producer • Gary the Snail — SpongeBob SquarePants • Rocko’s Modern Life — Creative Director / Writer / Producer • Karen Plankton — SpongeBob SquarePants • Mrs. Puff — SpongeBob SquarePants • The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water — Story Writer / Executive Producer • Potty the Parrot — SpongeBob SquarePants • The SpongeBob Movie: Sponge on the Run — Executive Producer Hillenburg was only 57 when he passed away in November 26, 2018. Eight years later, the world he imagined still brings laughter, comfort, and a little nautical nonsense to millions of fans around the world. Rest in peace, Stephen Hillenburg. Your imagination still lives on in Bikini Bottom. 🍍🕊️ — Onii Chan (@oniichanph) November 23, 2026

Eric Dane

Uno de los casos más recientes que dio visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue el del actor estadounidense Eric Dane, reconocido por su participación en las series Grey's Anatomy y Euphoria. El artista hizo público su diagnóstico en el 2025 y falleció en febrero del 2026, a los 53 años.

Desde que anunció su diagnóstico, en abril del 2025, el actor aprovechó su reconocimiento público para concientizar sobre la enfermedad y promover la investigación de nuevos tratamientos. Su fallecimiento ocurrió el 19 de febrero del 2026, menos de un año después de revelar que padecía ELA.

Prior to his death, Eric Dane sat for an interview with the understanding that it would only be shared with the world after he passed. In that conversation, he reflected on his battle with ALS, his struggles with addiction, and his marriage to Rebecca Gayheart: “I will never, by the time anybody sees this, have fallen in love with another woman as deeply as I fell in love with Rebecca.” Famous Last Words is now on Netflix. — Netflix (@netflix) February 20, 2026

Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock

La actriz estadounidense Sandra Bullock también conoció de cerca los efectos de esta enfermedad. Su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, con quien mantuvo una relación desde el 2015, falleció el 5 de agosto del 2023, a los 57 años, tras vivir durante tres años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Durante ese período, la actriz acompañó a Randall y respetó su decisión de mantener el diagnóstico en privado. La familia dio a conocer la enfermedad después de su fallecimiento.

Murió Bryan Randall, novio de Sandra Bullock, a los 57 años; esto sabemos sobre su fallecimiento https://t.co/lVZ4ZKmS6n https://t.co/wi4HCfyl2D — Milenio (@Milenio) August 7, 2023

Yolanda Andrade

La actriz y presentadora mexicana anunció su diagnóstico a finales de diciembre del 2025, después de enfrentar diversos problemas de salud desde el 2023.