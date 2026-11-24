La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, fue trasladada este martes 24 de noviembre al Tribunal de Mayor Riesgo C para que le coloquen un dispositivo de control telemático en el caso Agua Mágica.

Melkin Escobar, abogado de Baldetti, indicó que, antes de llegar al tribunal, la exvicepresidenta fue llevada al Hospital General San Juan de Dios para una cita médica.

La exfuncionaria fue trasladada en una ambulancia de los Bomberos Municipales. Tras bajarla del vehículo, los socorristas la colocaron en una silla de ruedas.

La resolución judicial toma como referencia un informe de factibilidad presentado por el Ministerio de Gobernación sobre la cobertura del dispositivo, en el que se concluye que su uso es viable para la exfuncionaria.

Este 24 de noviembre, el equipo encargado de colocar el dispositivo dio cumplimiento a la resolución judicial.

En el 2018, en el caso Agua Mágica, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso a la exfuncionaria una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, relacionado con la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.