Accidente mortal de motorista en la Aguilar Batres: tránsito se extiende hasta el km 19 de la ruta al Pacífico

Aproximadamente a las 4 horas de este 12 de agosto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó la muerte de una mujer en un accidente de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres y 49 calle, zona 12, en el ingreso a la capital.

Los Bomberos Municipales informaron que una mujer que se desplazaba en motocicleta perdió la vida por politraumatismo.

El Ministerio Público (MP) lleva a cabo las pesquisas correspondientes, ya que se presume que ocurrió una colisión.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, alertó de que el tránsito acumulado supera el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico y llega a la colonia El Búcaro, en dirección al bulevar del Cenma.

Asimismo, no se activaron los carriles reversibles debido al percance vial, para no “sobrecargar” el bulevar del Cenma con el tránsito proveniente del bulevar El Frutal que se incorpora al carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, señaló que se utiliza al máximo el carril auxiliar y que, de manera controlada, se permite la circulación en el carril exclusivo del Transmetro. Esto último afecta la circulación constante del transporte colectivo.

Los dos carriles principales cerrados en Aguilar Batres y 49 calle por motorista fallecido. Utilice rutas alternas y considere que posiblemente en el Búcaro a Cenma se suspendan los reversibles.#TransitoVN pic.twitter.com/cyoS8oDY8k — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2026

Mientras tanto, los carriles centrales en dirección al norte permanecen cerrados.

Quevedo anunció que, cuando el MP concluya las diligencias, se habilitarán los carriles reversibles en Villa Nueva.

Elementos de Bomberos Municipales fueron alertados sobre un accidente de tránsito registrado en la calzada Aguilar Batres y 48 calle zona 12 Unidades de emergencia fueron movilizadas al lugar para atender el accidente pic.twitter.com/l3vkFtOvHt — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 12, 2026

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y considerar las complicaciones en el tránsito para anticipar los tiempos de salida.

Ahora la actualización del #TransitoVN de esta mañana de miércoles 12-08-2026. pic.twitter.com/mxzynQuOgM — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2026

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