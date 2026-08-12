Accidente mortal de motorista en la Aguilar Batres: tránsito se extiende hasta el km 19 de la ruta al Pacífico

Sucesos

Accidente mortal de motorista en la Aguilar Batres: tránsito se extiende hasta el km 19 de la ruta al Pacífico

La muerte de una mujer que viajaba en motocicleta mantiene cerrados los carriles centrales, mientras el tránsito se acumula desde Villa Nueva.

y

|

time-clock

Tránsito colapsado ruta al Pacífico calzada Aguilar Batres muerte motorista

El accidente mantiene cerrados los carriles centrales en la calzada Aguilar Batres hacia el norte y obligó a permitir, de forma controlada, la circulación por el carril exclusivo del Transmetro. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva).

Aproximadamente a las 4 horas de este 12 de agosto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó la muerte de una mujer en un accidente de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres y 49 calle, zona 12, en el ingreso a la capital.

Los Bomberos Municipales informaron que una mujer que se desplazaba en motocicleta perdió la vida por politraumatismo.

El Ministerio Público (MP) lleva a cabo las pesquisas correspondientes, ya que se presume que ocurrió una colisión.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, alertó de que el tránsito acumulado supera el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico y llega a la colonia El Búcaro, en dirección al bulevar del Cenma.

EN ESTE MOMENTO

5G telecomunicaciones fotografía ilustrativa SS

SIT y Contraloría investigan posibles anomalías en la subasta de la banda 5G; diputados piden declararla lesiva

Right
Tránsito vehicular en la Ciudad de Guatemala durante el período de pago del Impuesto de Circulación 2026.

Emetra aconseja pagar el impuesto de circulación antes de las fiestas de fin de año y los gastos escolares

Right

Asimismo, no se activaron los carriles reversibles debido al percance vial, para no “sobrecargar” el bulevar del Cenma con el tránsito proveniente del bulevar El Frutal que se incorpora al carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, señaló que se utiliza al máximo el carril auxiliar y que, de manera controlada, se permite la circulación en el carril exclusivo del Transmetro. Esto último afecta la circulación constante del transporte colectivo.

Mientras tanto, los carriles centrales en dirección al norte permanecen cerrados.

Quevedo anunció que, cuando el MP concluya las diligencias, se habilitarán los carriles reversibles en Villa Nueva.

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y considerar las complicaciones en el tránsito para anticipar los tiempos de salida.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidente de motoristas Calzada Raúl Aguilar Batres Ruta al Pacífico Tránsito en Guatemala Villa Nueva 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM