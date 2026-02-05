Sucesos

Accidente múltiple en San Lucas Sacatepéquez deja cinco heridos y congestionamiento hacia la Antigua Guatemala

Varios vehículos colisionaron en la ruta a Antigua Guatemala, lo que dejó cinco heridos, daños materiales y complicaciones en el tránsito.

Carril derecho hacia Antigua Guatemala queda obstruido tras colisión múltiple; autoridades agilizan el tránsito en el área. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Cinco personas resultaron heridas este jueves 5 de febrero en un accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 31.5 de la ruta que de San Lucas Sacatepéquez conduce a Antigua Guatemala.

El percance dejó además daños materiales considerables y complicaciones en el tránsito con dirección a la Ciudad Colonial, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

De acuerdo con el reporte, varios vehículos colisionaron en jurisdicción compartida entre Santa Lucía y San Bartolomé Milpas Altas.

Debido a la magnitud del hecho, fue necesario movilizar unidades de los bomberos de las estaciones de San Bartolomé, Santa Lucía y Magdalena Milpas Altas para brindar atención prehospitalaria.

Una de las personas heridas fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez y personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) apoyaron en la regulación del tránsito.

Se reportó que el carril derecho en dirección norte quedó obstruido, lo que generó tránsito lento en el sector.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a no detenerse a tomar fotografías o videos del percance, ya que esta práctica contribuye a la congestión vehicular.

La PMT continúa en el lugar coordinando labores para agilizar el paso.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚨🚑



Kilómetro 31 RN-10, Ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala, se reporta una múltiple colisión en el lugar.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de San Bartolomé, Santa Lucía y Magdalena Milpas Altas… pic.twitter.com/b6ZoUkoOCF — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) February 5, 2026