Accidente múltiple paraliza la ruta al Suroccidente en Santa Bárbara y deja varios heridos

Un accidente de tránsito múltiple ocurrido este jueves 23 de octubre en el kilómetro 117.5 de la ruta CA-2 Occidente, en el trayecto entre la aldea Cocales y Chipó, municipio de Santa Bárbara, Suchitepéquez, dejó varios heridos y provocó el cierre total de la vía, informaron los cuerpos de socorro.

Según datos preliminares de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), al menos ocho vehículos estuvieron involucrados en la colisión. Entre ellos se encuentran automóviles particulares, camiones de carga pesada y unidades de transporte colectivo.

El incidente provocó la obstrucción de los cuatro carriles de la carretera, lo que generó largas filas de vehículos y un congestionamiento significativo. Como medida de contingencia, se habilitó un carril reversible en dirección al occidente para permitir el paso parcial y mitigar el impacto vial.

Breder de Paz, vocero de Provial, explicó que varias personas resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales por cuerpos de socorro. Aunque no se han confirmado fallecidos, las autoridades no descartan que pueda haber complicaciones médicas derivadas del percance.

“Es fundamental que los conductores mantengan la calma, reduzcan la velocidad y sigan las indicaciones del personal de tránsito”, enfatizó De Paz. También señaló que el tipo y tamaño de los vehículos involucrados dificultan las labores de remoción, ya que algunos obstruyen completamente los carriles.

En el lugar trabajan brigadas de Provial, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de distintas entidades de emergencia para restablecer la circulación lo antes posible. Se desconoce hasta ahora la causa que originó la colisión, pero las investigaciones continúan.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia al volante, especialmente en rutas de alta circulación y con presencia de transporte pesado, donde cualquier descuido puede desencadenar tragedias.

